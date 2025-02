Cinq soldats israéliens inculpés pour mauvais traitements d'un Palestinien

Le président des Emirats affirme à Rubio son refus d'un déplacement des Palestiniens

Le président des Emirats arabes unis, Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, a affirmé mercredi au secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, son refus d'un déplacement des Palestiniens, a rapporté l'agence de presse officielle émiratie Wam.

Photo: Anadolu via Getty Images

Le dirigeant du pays du Golfe a «souligné la position ferme des Emirats arabes unis, rejetant toute tentative de déplacer le peuple palestinien de sa terre», et la nécessité de «lier la reconstruction de Gaza à une voie menant à une paix globale et durable fondée sur la solution des deux Etats» israélien et palestinien vivant côte à côte, selon Wam.

Source: AFP