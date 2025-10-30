il y a 31 minutes

Trump ordonne des essais des armes nucléaires américaines avant sa rencontre avec Xi Jinping

Donald Trump a ordonné jeudi la relance immédiate des essais d'armes nucléaires américaines, peu avant une rencontre cruciale avec le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud censée sceller une trêve dans la brutale guerre commerciale qui oppose les deux premières économies mondiales.

En visite Corée du Sud, Trump et Xi Jinping, qui se sont retrouvés en se serrant la main, doivent évoquer leur guerre commerciale. Photo: Getty Images

Peu avant de retrouver le dirigeant chinois à Busan, le président américain a ordonné à son ministère de la Défense de «commencer à tester» les armes nucléaires des Etats-Unis, après que son homologue russe Vladimir Poutine l'a défié avec un test d'un drone sous-marin à capacité nucléaire.

«Les Etats-Unis possèdent plus d'armes nucléaires que tout autre pays», a-t-il souligné sur Truth Social. «La Russie arrive en deuxième position et la Chine loin derrière en troisième, mais elle rattrapera son retard d'ici cinq ans.»

En Corée du Sud, Donald Trump et Xi Jinping, qui se sont serrés la main en se retrouvant, devraient notamment aborder la guerre commerciale que se livrent les deux puissances.

Source: AFP