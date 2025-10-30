Trump ordonne des essais des armes nucléaires américaines avant sa rencontre avec Xi Jinping
Donald Trump a ordonné jeudi la relance immédiate des essais d'armes nucléaires américaines, peu avant une rencontre cruciale avec le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud censée sceller une trêve dans la brutale guerre commerciale qui oppose les deux premières économies mondiales.
Peu avant de retrouver le dirigeant chinois à Busan, le président américain a ordonné à son ministère de la Défense de «commencer à tester» les armes nucléaires des Etats-Unis, après que son homologue russe Vladimir Poutine l'a défié avec un test d'un drone sous-marin à capacité nucléaire.
«Les Etats-Unis possèdent plus d'armes nucléaires que tout autre pays», a-t-il souligné sur Truth Social. «La Russie arrive en deuxième position et la Chine loin derrière en troisième, mais elle rattrapera son retard d'ici cinq ans.»
En Corée du Sud, Donald Trump et Xi Jinping, qui se sont serrés la main en se retrouvant, devraient notamment aborder la guerre commerciale que se livrent les deux puissances.
Source: AFP
Donald Trump et Xi Jinping entament leur réunion, une trêve commerciale dans le viseur
Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ont entamé par une poignée de main jeudi en Corée du Sud une rencontre censée apaiser la brutale guerre commerciale qui les oppose, et qui ébranle toute l'économie mondiale.
Le président américain, qui venait juste d'annoncer une relance immédiate des essais d'armes nucléaires, a qualifié son homologue de «redoutable négociateur» tout en disant s'attendre à une rencontre «très réussie».
Xi Jinping a lui dit que c'était «un plaisir de revoir» Donald Trump, alors que les deux hommes posaient pour les photographes dans un austère bâtiment de l'aéroport de Busan (sud-est).
«La Chine et les Etats-Unis peuvent assumer conjointement leurs responsabilités de grandes puissances et travailler ensemble à la réalisation de projets plus ambitieux et concrets, pour le bien de nos deux pays et du monde entier», a-t-il affirmé. Les deux dirigeants ont ensuite entamé une réunion bilatérale avec leurs délégations.
Source: AFP
Trump rencontre des familles de Japonais enlevés par la Corée du Nord
Le président américain Donald Trump a rencontré mardi à Tokyo des familles de Japonais enlevés par la Corée du Nord dans les années 1970 et 1980, un dossier qui empoisonne les relations du Japon avec Pyongyang depuis des décennies.
«Ils ont cherché pendant tant d'années» (leurs proches), les Etats-Unis «les soutiennent complètement», a-t-il déclaré à propos du Japon et des familles, précisant qu'il avait déjà rencontré certaines d'entre elles.
Source: AFP
La Première ministre Takaichi va recommander Trump pour le Nobel de la Paix
La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a dit vouloir recommander le président américain Donald Trump pour le prix Nobel de la Paix, selon la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt.
Née durant son premier mandat, l'obsession de Donald Trump pour le prix Nobel de la paix n'a fait que croître depuis son retour au pouvoir en janvier. Il assure avoir mis fin à plusieurs conflits dans le monde, un rôle toutefois relativisé par des experts
Source: AFP
Trump signe un accord avec le Japon sur les terres rares
Les Etats-Unis et le Japon ont signé mardi un accord-cadre pour «sécuriser» leurs approvisionnements de terres rares et de minéraux critiques, à l'heure où la Chine adopte des restrictions drastiques sur ses exportations de ces matériaux essentiels.
Ce document, publié par la Maison Blanche et signé à Tokyo par le président américain Donald Trump et la Première ministre japonaise Sanae Takaichi, prévoit une coopération accrue et une mobilisation de capitaux pour soutenir l'exploitation minière et le traitement dans les deux pays, en identifiant une série de projets à appuyer en priorité.
Source: AFP
Les Etats-Unis sont un allié du Japon «au plus haut niveau», assure Trump
Le président américain Donald Trump a assuré mardi à la Première ministre japonaise Sanae Takaichi que Washington était un allié «au plus haut niveau» de Tokyo, à l'heure où les Etats-Unis réclament à l'archipel de muscler ses dépenses de défense.
«J'ai toujours eu un grand amour et un profond respect pour le Japon. Je tiens à vous assurer que ce sera une relation privilégiée (...) Nous sommes un allié au plus haut niveau», a indiqué Donald Trump. Sanae Takaichi a de son côté indiqué vouloir ouvrir «un nouvel âge d'or» des relations nippo-américaines, alors que Tokyo fait face à la montée en puissance militaire de son voisin chinois.
Source: AFP
Début de l'entretien entre Trump et la Première ministre japonaise
Le président américain Donald Trump a entamé mardi à Tokyo son entretien avec la Première ministre japonaise Sanae Takaichi, dans lequel devraient être abordées les questions de commerce et de défense.
Les deux dirigeants se sont serrés la main à l'entrée du palais Akasaka avant une discussion prévue pour 45 minutes. Sanae Takaichi a remercié Donald Trump pour son «amitié durable» avec l'ex-Premier ministre décédé Shinzo Abe, par ailleurs son ex-mentor. «J'ai été très impressionnée et inspirée par vous», a-t-elle aussi lancé à Donald Trump.
Source: AFP
Une cour d'appel estime que Trump peut déployer la Garde nationale à Portland
Une cour d'appel a estimé lundi que Donald Trump avait le pouvoir de déployer la Garde nationale à Portland, ville démocrate dans l'ouest des Etats-Unis, le temps que l'affaire soit jugée sur le fond.
La cour juge «qu'il est probable que le Président a exercé légalement son autorité statutaire» en envoyant des soldats de ce corps de réserve de l'armée, et revient ainsi sur la décision d'une juge de première instance bloquant ce déploiement dans une ville de l'Oregon que Trump a décrit comme «ravagée par la guerre», générant des critiques.
Source: AFP
Trump annonce renvoyer dans leur pays les deux survivants d'une frappe américaine dans les Caraïbes
Donald Trump a déclaré samedi que les Etats-Unis renvoyaient dans leur pays d'origine, la Colombie et l'Equateur, les deux survivants d'une frappe américaine contre un sous-marin en mer des Caraïbes, au moment où Washington multiplie les opérations contre des narcotrafiquants présumés.
Quatre «narcoterroristes» étaient à bord et deux ont été tués, a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, précisant que les deux survivants étaient «en train d'être renvoyés vers leur pays d'origine, l'Equateur et la Colombie, où ils seront placés en détention et poursuivis en justice».
Source: AFP
Les Etats-Unis frappent un bateau dans les Caraïbes, des passagers survivent
Les Etats-Unis ont mené jeudi une frappe contre un bateau qui naviguait dans les Caraïbes, rapporte CNN ce 16 octobre. Tous les passagers ne sont pas morts, selon deux responsables américains. Les survivants figureraient probablement parmi les membres de l'équipage, mais aucune confirmation n'a été donnée à ce stade.
Le Venezuela a renforcé jeudi sa présence militaire dans les Etats frontaliers avec la Colombie, dans le cadre de manoeuvres impliquant 17'000 soldats menées en réponse au déploiement de navires de guerre des Etats-Unis dans les Caraïbes, ont constaté des journalistes de l'AFP.
Washington a déployé sept navires de guerre dans les Caraïbes et un dans le Golfe du Mexique, officiellement dans le cadre d'une opération contre le narcotrafic, visant particulièrement le Venezuela et son président Nicolas Maduro.
Donald Trump, qui a autorisé des opérations clandestines de la CIA au Venezuela, a fait part d'au moins cinq frappes sur des bateaux pour un total d'au moins 27 personnes tuées. Six sont décédées lors de la dernière annoncée mardi. L'AFP n'a pas pu vérifier indépendamment ces bilans.
Source: CNN/AFP
Los Angeles déclare l'état d'urgence pour aider les victimes des raids antimigrants
Le comté de Los Angeles a déclaré l'état d'urgence afin d'aider financièrement les victimes des raids de la police fédérale de l'immigration (ICE) et contrer la politique répressive de Donald Trump.
Prise mardi, cette décision peu commune – l'état d'urgence est normalement décrété lors de catastrophes climatiques – permet notamment au comté d'octroyer une aide financière aux locataires en difficulté économique à cause des raids. Elle permet aussi la mise en place d'un moratoire sur les expulsions et une aide sociale, juridique et financière plus rapide pour les migrants touchés par la politique de Donald Trump.
«Nous avons des familles entières sans le sou parce que leurs pères et mères ont été enlevés sur leur lieu de travail», a déclaré Janice Hahn, l'une des responsables du comté. Pour cette démocrate, il s'agit d'une réponse «à la peur, la souffrance et au désordre causés par ces raids».
«Je souhaite que nos communautés immigrées sachent que nous sommes à leurs côtés dans cette situation d'urgence (...) et que nous comprenons ce qu'elles traversent», a-t-elle ajouté.
Les partisans de cette mesure critiquent les raids contre les immigrés sans papiers qui se sont multipliés à travers les Etats-Unis ces derniers mois, spécialement dans des grandes villes dirigées par des démocrates, de Chicago à Washington en passant par Los Angeles. Ils sont menés, la plupart du temps, par des agents masqués et visent, selon eux, les personnes qui parlent espagnol et plus généralement les latino-américains.
Source: AFP