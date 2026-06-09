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Malgré les tensions internationales
La Chine affiche un commerce extérieur solide au mois de mai

La Chine a enregistré en mai un commerce extérieur solide, dépassant les attentes malgré les tensions au Moyen-Orient. Ses exportations vers les Etats-Unis ont fortement augmenté après la visite du président américain Donald Trump.
Publié: 06:16 heures
Les exportations globales de la Chine ont augmenté de 19,4% sur un an en mai.
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

La Chine a affiché un commerce international vigoureux en mai, avec des résultats supérieurs aux attentes malgré la guerre au Moyen-Orient. Ses exportations vers les Etats-Unis ont enregistré une poussée significative dans la foulée de la visite du président américain Donald Trump.

Les exportations globales de la Chine ont augmenté de 19,4% sur un an en mai et les importations ont bondi de 27,4% sur la même période. Ces données officielles publiées mardi sont meilleures que les prévisions d'un panel d'économistes interrogés par Bloomberg, qui tablaient sur une hausse de 15% pour les exportations et de 26% pour les importations.

Les exportations vers les Etats-Unis ont, elles, bondi de 35,4% sur un an: elles ont totalisé en mai 39 milliards de dollars, contre 28,8 milliards de dollars le même mois en 2025, en pleine bataille des droits de douane.

Ces chiffres ont été rendus publics par l'administration des douanes moins d'un mois après la visite en Chine du président américain, venu oeuvrer à la poursuite de la relative détente observée depuis octobre 2025 par les deux premières puissances économiques mondiales après des mois de farouche guerre commerciale.

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