Swiss annule tous ses vols à destination de Heathrow

Alexander Terwey , Denis Molnar et AFP

il y a 9 minutes Près de 3000 passagers suisses concernés Swiss annule tous les vols en provenance de Zurich et de Genève vers le principal aéroport britannique pour aujourd'hui, vendredi 21 mars. «Il y a au total 10 vols au départ et à destination de Genève avec 944 passagers réservés et 14 vols au départ et à destination de Zurich avec 1969 passagers réservés», a-t-il indiqué dans un communiqué. Keystone Par mesure de précaution, tous les vols en provenance et à destination de la Suisse à destination et en provenance de Londres Heathrow sont fermés à la vente demain, samedi 22 mars. «Swiss regrette profondément les désagréments que cela a causés aux passagers. Nous espérons que la situation à Londres Heathrow reviendra à la normale dès que possible.» il y a 5 minutes il y a 5 minutes L'aéroport londonien de Gatwick a commencé à accepter des vols détournés L'aéroport londonien de Gatwick, deuxième plus important du Royaume-Uni, a commencé à accepter certains vols qui devaient initialement se poser à celui d'Heathrow, fermé en raison d'une panne de courant déclenchée par un incendie, a-t-il annoncé vendredi. «Nous apportons notre soutien en acceptant des vols détournés au besoin», a déclaré un porte-parole de l'aéroport. Sept vols avaient déjà été détournés vers Gatwick peu avant 7H00 GMT. il y a 10 minutes il y a 10 minutes Un avion en provenance de Mumbai bloqué à Zurich À l'aéroport de Zurich, dix vols au décollage et à l'atterrissage ont été annulés en raison de la fermeture à Londres, comme l'a confirmé le service de presse de l'aéroport de Zurich en réponse à une demande de Blick. Il y a cinq vols aller et cinq vols retour, explique le porte-parole. De plus, un avion de British Airways qui devait voler de Mumbai via Zurich à Londres se trouve actuellement sur le sol zurichois. il y a 10 minutes il y a 10 minutes De nombreux vols détournés vers Gatwick De nombreux avions qui ne peuvent actuellement pas voler vers Heathrow sont détournés vers l'aéroport de Gatwick. Cet aéroport est également l'un des plus grands aéroports d'Europe, avec plus de 40 millions de passagers par an. Selon Sky News, un porte-parole de l'aéroport a déclaré qu'ils «accepteraient des vols détournés si nécessaire». il y a 11 minutes il y a 11 minutes Londres Heathrow fermé Un incendie dans une sous-station a provoqué une panne de courant massive à Londres. L'aéroport d'Heathrow, le plus grand d'Europe en termes de volume de passagers en 2024, a dû être fermé. 0:59 C'est la faute de ce feu: L'aéroport d'Heathrow et des milliers de foyers se retrouvent sans électricité Fin du Live

L'opérateur de l'aéroport de Londres-Heathrow, le plus grand d'Europe, a annoncé vendredi la fermeture de celui-ci en raison d'une panne de courant consécutive à l'incendie d'une sous-station électrique. «Heathrow connaît une coupure d'électricité significative. Pour garantir la sécurité de nos passagers et de nos collègues, Heathrow sera fermé jusqu'à 23h59 (1h du matin en Suisse) le 21 mars,» a indiqué Heathrow Airport Holdings sur X.

Les passagers ont été priés de ne pas se rendre à l'aéroport et de contacter leur compagnie aérienne. La panne a été causée par un incendie dans une sous-station électrique, précise-t-on.

Tous les vols depuis la Suisse annulés

Dix vols ont été annulés à l'aéroport de Zurich en raison de la fermeture de Londres avec décollage et atterrissage, a confirmé le service de presse de l'aéroport de Zurich à la demande de Blick. Il s'agit de cinq vols aller et cinq vols retour, précise la porte-parole.

Par ailleurs, un avion de British Airways qui devait relier Mumbai à Londres via Zurich se trouve actuellement sur le sol zurichois. L'évolution de seize autres vols est encore incertaine. Huit vols au total sont concernés à l'aéroport de Bâle et treize à Genève.

«Swiss annule tous les vols en provenance de Zurich et de Genève vers le principal aéroport britannique pour aujourd'hui, vendredi 21 mars. Il y a au total 10 vols au départ et à destination de Genève avec 944 passagers réservés et 14 vols au départ et à destination de Zurich avec 1 969 passagers réservés», a-t-il indiqué dans un communiqué.

Par mesure de précaution, tous les vols entre la Suisse et l'aéroport Londres Heathrow prévu demain ne sont plus en vente. «Swiss regrette profondément les désagréments que cela a causés aux passagers. Nous espérons que la situation à Londres Heathrow reviendra à la normale dès que possible.»

Chaos au sol et dans les airs

De nombreux vols ont dû être détournés. Selon le portail de suivi Flightradar, environ 120 avions en vol ont été priés de se diriger vers des aéroports alternatifs ou de regagner l'aéroport duquel ils étaient partis. Certains vols en provenance des Etats-Unis ont notamment dû faire demi-tour.

Les pompiers londoniens ont dépêché dix camions et environ 70 hommes sur le site de la sous-station électrique, comme ils l'ont indiqué à X. Selon les médias, des milliers de foyers de la région ont été privés d'électricité.

«Cela va perturber le trafic aérien dans le monde entier»

Sur différentes images, on aperçoit un grand incendie et une colonne de fumée s'étendre dans le ciel. L'aéroport d'Heathrow est le plus grand d'Europe en termes de nombre de passagers. En 2024, il accueilli 83,9 millions de passagers.

«Heathrow est l'un des hubs les plus importants d'Europe», a déclaré le porte-parole de Flightradar24, Ian Petchenik, cité par «The Guardian». «Cela va perturber les opérations des compagnies aériennes dans le monde entier.»

Parmi les vols perturbés figure aussi un vol de United Airlines de New York, qui atterrira à Shannon (Irlande), selon FlightRadar24. Sept vols de United Airlines ont dû soit revenir vers leur aéroport de départ soit être dirigés vers d'autres destinations, selon la compagnie américaine, dont les vols de vendredi pour Heathrow sont annulés. Un vol de Korean Air, qui devait décoller du hub londonien pour Incheon (Corée du Sud), est annoncé avec un retard de 22 heures.