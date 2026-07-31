Des milliers de migrants ont traversé la frontière entre le Maroc et Ceuta entre jeudi et vendredi. Au moins 18 personnes ont perdu la vie. Pedro Sánchez s'est rendu sur place pour superviser la situation.

Des milliers de migrants ont afflué en Espagne au cours de la nuit

Des milliers de migrants ont afflué en Espagne au cours de la nuit

AFP Agence France-Presse

Des «milliers» de migrants ont traversé la frontière entre le Maroc et Ceuta dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué une source policière à l'AFP, assurant qu'il était impossible de les compter.

«Il y a eu un flux constant de personnes toute la nuit», a-t-elle dit. Si les arrivées ont été moindres que pendant la journée, des migrants «ont continué à arriver la nuit et ils continuent d'arriver» vendredi matin, a précisé cette source. Au total, 18 personnes sont mortes en tentant de rejoindre l'enclave espagnole, a-t-elle ajouté.

Le Premier ministre sur les lieux

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez se rend vendredi matin dans l'enclave espagnole où il rencontrera les forces de l'ordre à la frontière puis les responsables régionaux, accompagné du ministre de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska, a précisé la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Le gouvernement espagnol a annoncé que des soldats seraient déployés pour garantir la sécurité sur ce territoire de la côte nord de l'Afrique.

Le Maroc et l'Espagne vont mettre en oeuvre «des mesures pour le transfert» vers le Maroc «dès que possible, de toutes les personnes qui sont entrées illégalement à Ceuta», a assuré jeudi le ministre espagnol de l'Intérieur.