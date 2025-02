Cette semaine, débutent les négociations sur la deuxième phase à Gaza

En Arabie Saoudite, Marco Rubio a affirmé vouloir mettre en œuvre une trêve à Gaza et pousser le Hamas à la libération des otages

Le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, arrivé lundi dans la capitale saoudienne en provenance d'Israël, a souligné «l'importance d'un accord pour Gaza qui contribue à la sécurité régionale», a indiqué la porte-parole du département d'Etat, Tammy Bruce.

Les deux responsables «ont réaffirmé leur engagement à mettre en oeuvre le cessez-le-feu à Gaza et à veiller à ce que le Hamas libère tous les otages, y compris les citoyens américains», ajoute le texte.

Photo: keystone-sda.ch

La rencontre survient après la proposition du président américain Donald Trump de prendre le contrôle de la bande de Gaza et d'y déplacer les Palestiniens vers l'Egypte et la Jordanie, ce à quoi les pays arabes dont Ryad s'opposent catégoriquement. Marco Rubio argue notamment que le territoire palestinien ravagé par plus de quinze mois de guerre est devenu inhabitable.

La veille, à Jérusalem, le chef de la diplomatie américaine avait offert le soutien sans failles des Etats-Unis au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, lui donnant de facto carte blanche dans la bande de Gaza.

Source: AFP