«C'est un futé» Derrière leur amitié de façade, Macron et Trump ne sont d'accord sur rien

Blagues, poignées de main, compliments et petits gestes: Donald Trump et Emmanuel Macron ont reformé lundi à Washington le duo diplomatique qui avait marqué le premier mandat du républicain. Cette fois pourtant, les divergences entre les deux hommes sont plus profondes.