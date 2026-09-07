La Canadienne Kalie McCrystal est portée disparue sur le versant italien du Cervin. Cette spécialiste de course en montagne voulait établir un record d’ascension et de descente en moins de cinq heures.

Alexander Terwey

Kalie McCrystal reste portée disparue. La Canadienne de 38 ans voulait établir un nouveau record de trail sur le versant italien du Cervin, qui culmine à 4478 mètres. Son objectif: effectuer l’ascension et la descente en moins de cinq heures.

La dernière photo publiée par Kalie McCrystal sur les réseaux sociaux remonte au 1er septembre. Elle l’avait prise au-dessus du refuge Jean-Antoine Carrel, situé à 3830 mètres d’altitude. On l’y voit en short, veste légère et sac de randonnée sur le dos. Depuis, plus aucune nouvelle.

Une nouvelle piste

Les recherches menées jusqu’ici à l’aide d’un hélicoptère et d’un détecteur Recco n’ont rien donné. Les tentatives pour joindre la Canadienne sur son téléphone portable sont également restées vaines. Mais une nouvelle piste est apparue.

Selon l’agence de presse italienne ANSA, Kalie McCrystal disposait d’une deuxième carte SIM. Les secouristes tentent désormais de déterminer quand celle-ci a été activée afin de localiser sa dernière position connue et de mieux coordonner les vols de recherche.

Son amie a donné l'alerte

Les opérations sont menées conjointement par le secours alpin de la Vallée d’Aoste et la Guardia di Finanza de Cervinia, également compétente pour les interventions en montagne. La semaine dernière, une de ses amies avait donné l’alerte après 48 heures sans nouvelles de l’athlète. Selon plusieurs médias, Kalie McCrystal descendait alors du pic Tyndall, un sommet de 4241 mètres situé au pied du Cervin. Il pourrait s’agir d’un entraînement. Elle se trouvait seule en montagne.

La tenue qu’elle portait au moment de sa disparition complique les recherches. «Elle était entièrement vêtue de blanc», ont indiqué les secouristes, selon des médias italiens. «Cela rend sa localisation sur la montagne encore plus difficile.» Un groupe de randonneurs polonais aurait aperçu l’athlète au pied du pic Tyndall mardi 1er septembre, en début d’après-midi.

« Elle a déjà gravi le Cervin »

Kalie McCrystal connaît bien la montagne. «C’est une athlète de haut niveau, une alpiniste expérimentée et l’une des meilleures coureuses de montagne au monde», a écrit une amie sur Facebook. «Kalie est une sportive de premier plan, entraînée pour ce genre de conditions, et nous savons qu’elle est une battante. Priez avec nous pour que Kalie McCrystal rentre saine et sauve.»

Athlétisme Canada a également publié un communiqué à son sujet. «Elle possède une solide connaissance du terrain alpin et une grande expérience de la montagne. Elle a déjà gravi le Cervin.» Sa famille est en contact direct avec les secours.