Cassandre partage sur TikTok son journal intime d’ado, où elle raconte son obsession pour Lucas, son crush de 2016. Des millions de vues plus tard, elle le retrouve enfin…

Elle relit son journal intime et retrouve son amour d'enfance huit ans plus tard

1/2 En 2016, Cassandre, 13 ans, avait fait faible pour Lucas, son camarade de classe. Photo: Tiktok / Zoziflingue

Solène Monney Journaliste Blick

Peut-être avez-vous tenu un journal intime dans votre enfance ou votre adolescence. Et peut-être que, rien qu’en y repensant, vous ressentez encore des sueurs froides de malaise.

Pas Cassandre. Elle, au contraire, a décidé d’assumer et de partager, sans filtre, ses souvenirs d’ado avec ses 180’000 abonnés sur TikTok. Et en 2016, à 13 ans, elle n’avait qu’une seule obsession: Lucas, son camarade de classe.

Un plan béton

Le résultat est hilarant. A coups de stylo à paillettes, elle écrivait dans son journal: «Cher journal, j'ai une maladie: je suis amoureuse», «Je pense à lui H24. Ce mec est un dieu vivant», «Ça me saoule trop, journal. Il ne se passe rien avec Lucas». Mais Cassandre ne comptait pas rester les bras croisés. Son plan était imparable: lui offrir des M&M’s. Oui, parce que l’amour passe par l’estomac, c’est bien connu.

Au fil des pages, on comprend vite que Lucas n’est pas franchement emballé. Cassandre tente alors sa dernière carte: l’ignorance. «Mon plan a l’air de marcher. Je le regarde beaucoup moins et, grâce à ma vision périphérique, je vois qu’il me regarde.» Spoiler alert: ça ne marchera pas. Lucas restera insensible à ses charmes.

Huit ans plus tard…

Mais coup de théâtre! Après des millions de vues et un passage à la télé, Cassandre retrouve Lucas. Le grand moment que tout le monde attendait. Huit ans plus tard, ils sont enfin réunis pour tourner une vidéo. Le jeune homme, légèrement gêné, redécouvre ses déclarations enflammées.

Et pour ceux qui s’attendaient à une fin digne d’un conte de fées… raté! «J’ai déjà un copain», confie la jeune femme. Le mariage Lucassandre inscrit dans le journal intime n’aura donc jamais lieu. Mais au moins, on aura bien ri.