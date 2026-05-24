Deux courses qui se disputaient dimanche à Paris ont viré au drame. Un «dôme de chaleur» touche actuellement la France, les températures dépassant le seuil de 30°C.

Un mort et dix personnes en «urgences absolues» après deux courses à pied

Un mort et dix personnes en «urgences absolues» après deux courses à pied

AFP Agence France-Presse

Un participant à la course à pied la Pyrénéenne organisée dimanche à Paris est décédé pendant l'évènement, alors qu'une dizaine de coureurs d'une autre manifestation, à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), ont été hospitalisés en «urgence absolue», ont indiqué les pompiers.

Dans l'est de la capitale, le participant, âgé d'une cinquantaine d'années, se trouvait en arrêt cardio-respoiratoire lorsque les pompiers l'ont pris en charge. Son décès a été constaté sur place, a précisé la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, en confirmant une information du «Parisien». Pour la 11e édition de la Pyrénéenne, 1650 dossards devaient prendre part à l'ensemble des épreuves dont, outre des courses pour les enfants, un 10 km adulte avec 118 mètres de dénivelé.

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Course interrompue

A Maisons-Alfort, au sud est de la capitale, la manifestation prévoyait également un 10 km, un semi-marathon et une «course populaire» en fin de matinée. Outre les dix cas graves, sans toutefois aucun pronostic engagé, les pompiers ont également recensé six malaises légers. La course a été immédiatement interrompue par la commune, à la demande des pompiers.

Dimanche soir le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative a appelé dans un communiqué «à la plus grande vigilance dans la pratique sportive» et exhorté «l'ensemble des pratiquants, encadrants, organisateurs et structures sportives à la plus grande prudence».

Un «dôme de chaleur»

Selon Météo-France, Paris a connu samedi son premier dépassement du seuil de 30°C de l'année avec 31,9°C. La France est la proie d'un «dôme de chaleur» qui agit comme un couvercle. L'air chaud en provenance du Maroc transite par la péninsule ibérique et se retrouve piégé sous les hautes pressions d'un puissant anticyclone.

Dès vendredi, des températures maximales de plus de 35°C avaient été observées localement dans le sud ouest de l'Hexagone. Samedi, huit communes ont connu des températures record pour un mois de mai, notamment Palluau (Vendée) avec 32,7°C, La Roche-sur-Yon avec 32,4°C, Gometz-le-Chatel (Essonne) avec 31,5°C ou Cholet (Maine-et-Loire) avec 31,4°C.