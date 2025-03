Dans la nuit de lundi à mardi, Trump a dégainé des nouveaux droits de douane contre le Canada, le Mexique et la Chine, déclenchant une guerre commerciale sans précédent. Un jour plus tard, la rumeur enfle: Trump pourrait déjà mettre de l'eau dans son vin.

1/4 Trump pourrait (déjà) lâcher du leste dans sa guerre commerciale avec le Canada et le Mexique. Photo: imago/UPI Photo

Robin Wegmüller

Donald Trump a déclenché mardi 4 mars la plus grande guerre commerciale de l'histoire en introduisant des droits de douane de 25% sur les marchandises en provenance du Canada et du Mexique. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a répliqué dans la journée en imposant à son tour des droits de douane d'un pourcentage équivalent sur les marchandises américaines. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum lui a ensuite emboité le pas en annonçant à son tour des contre-taxes.

Seulement voilà, un jour après le déclenchement des hostilités, la guerre commerciale nord-américaine pourrait bien prendre un tournant à 180 degrés. Mardi soir, le ministre américain du Commerce, Howard Lutnick a déclaré dans une interview à la chaîne Fox Business que Trump allait «probablement» annoncer dès mercredi un accord entrainant une baisse des droits de douane sur les importations canadiennes et mexicaines.

Le Canada pas au courant

«Les Canadiens et les Mexicains m'ont parlé au téléphone toute la journée aujourd'hui», a déclaré Howard Lutnick. Selon lui, les deux pays se seraient engagés à prendre des mesures plus strictes contre pour lutter contre le trafique de fentanyl. Le ministre a précisé qu'il s'attendait une réduction des droits de douane et non pas leur suspension complète. Donald Trump va «se rapprocher des Canadiens et des Mexicains, mais pas complètement», a-t-il dit. «L'issue devrait être trouvée quelque-part à mi-chemin.»

Peu après ces déclarations, la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly ne semblait pas au courant d'un quelconque accord, comme elle l'a fait savoir au micro de la chaîne BBC Newsnight. La journée de mercredi devrait toutefois permettre d'y voir plus clair, une entrevue entre Donald et Justin Trudeau étant prévu mercredi, selon la chaîne CNN.

Quelle suite avec la Chine?

Outre le Canada et le Mexique, la Chine a également fait l'objet de mesures drastiques de la part de Trump dans la nuit de lundi à mardi. Ce dernier a en effet ordonné de porter à 20% droits de douane sur les importations en provenance Chine.

Pékin a réagi dans la foulée en imposant 10 à 15% de droits de douane supplémentaires sur une série de produits agricoles en provenance des Etats-Unis. Howard Lutnick n'a rien dit des suites que Donald Trump comptait donner à cette contre-offensive.