DE
FR

Elections au Brésil
Lula et Flavio Bolsonaro espèrent l'emporter ce dimanche

Lula et Flavio Bolsonaro, les deux favoris de la présidentielle brésilienne, ont clos leurs campagnes samedi. Le scrutin de ce dimanche s’annonce serré, les sondages prévoyant un second tour le 25 octobre.
Publié: 07:15 heures
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le président brésilien Lula et son rival conservateur Flavio Bolsonaro ont bouclé samedi leur campagne électorale par de grands bains de foule. Ils se sont montrés confiants en une victoire dès le premier tour de la présidentielle dimanche. Le scrutin s'annonce serré.

Luiz Inacio Lula da Silva, qui brigue un quatrième mandat non consécutif à bientôt 81 ans, a parcouru la mégalopole São Paulo (sud-est), suivi par une marée rouge - couleur de son parti des travailleurs (PT) - qui a paralysé la célèbre avenue Paulista.

L'ancien syndicaliste a brandi l'étendard de la souveraineté durant la campagne, mettant en garde contre une ingérence du président des Etats-Unis, Donald Trump, qui a dit suivre «de très près» l'élection.

«Je lutterai de toutes mes forces [...] pour le peuple brésilien, qui vaincra l'extrême droite», a lancé Lula. A ses yeux, l'élection se résume au combat entre «la démocratie et la souveraineté», d'un côté, et «la barbarie et la corruption», de l'autre. «Demain, nous gagnerons les élections au premier tour», a-t-il assuré. C'était déjà à São Paulo qu'il avait terminé sa campagne il y a quatre ans, quand il avait battu de peu au second tour son prédécesseur Jair Bolsonaro, père de son principal rival de cette année.

«Le Brésil veut un changement»

Comme le faisait son géniteur actuellement en résidence surveillée, Flavio Bolsonaro, sénateur de 45 ans, a convoqué des centaines de motards pour un cortège à environ 400 km de là. Il espère surfer sur la vague de droite, encouragée par Donald Trump, qui déferle sur l'Amérique latine ces dernières années, après l'Argentine ou encore la Colombie.

«Allez, le Brésil veut un changement!», a exhorté le parlementaire dans une vidéo, appelant à trancher «en une seule fois dimanche» et éviter ainsi un second tour le 25 octobre.

Les deux favoris sont au coude à coude dans les derniers sondages et aucun n'approche les 50%, suggérant qu'une deuxième manche sera nécessaire.

Donald Trump n'a pas soutenu ouvertement Flavio Bolsonaro, mais il l'a reçu à la Maison-Blanche en mai. Le président américain est un allié de Jair Bolsonaro, qui purge une peine de 27 ans de réclusion pour tentative de coup d'État contre Lula.

La campagne a été semée de scandales, qui ont éclaboussé le sénateur Bolsonaro, visé par une enquête pour corruption et blanchiment d'argent.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
GettyImages-2270136026.jpg
Présenté par
104f7f22-fefc-478b-8b20-d9f5be393985.png
Pas envie de patienter dans la salle d'attente?
Comment se déroule une consultation chez un médecin en ligne
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Articles les plus lus
    Articles les plus lus