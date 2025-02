«Israël et les Etats-Unis côte à côte pour contrer la menace de l'Iran»

Avec le soutien des Etats-Unis, Israël «finira le travail» pour contrer la menace de l'Iran, a déclaré dimanche Benjamin Netanyahu, au côté de Marco Rubio. «Au cours des 16 derniers mois, Israël a porté un coup sévère à l'Iran pour son recours au terrorisme, sous la direction appuyée du président (Donald) Trump, et avec votre soutien indéfectible, je n'ai aucun doute sur le fait que nous pouvons et nous allons finir le travail», a indiqué le Premier ministre israélien. Il a ajouté qu'«Israël et les Etats-Unis se (tenaient) côte à côte pour contrer la menace de l'Iran».

