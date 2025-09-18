DE
Belle opération pour le Bâlois
Roche va mettre jusqu'à 3,5 milliards pour s'offrir cette boite américaine!

Roche va acquerir 89bio, spécialiste américain des troubles hépatiques et cardiovasculaires, pour 2,4 milliards de dollars. Cette acquisition permet à Roche d'obtenir le pégozafermin, actuellement en phase III d'essais cliniques contre la stéatose hépatique métabolique.
Publié: 07:52 heures
|
Dernière mise à jour: 07:53 heures
Roche renforce son activité dans les traitements des troubles hépatiques et cardiovasculaires (archives).
Photo: GEORGIOS KEFALAS
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Roche acquiert le spécialiste américain des troubles hépatiques et cardiovasculaires 89bio, pour un montant initial de 2,4 milliards de dollars (1,9 milliard de francs). Le géant pharmaceutique bâlois prévoit d'éventuels versements additionnels, jusqu'à 1,1 milliard.

L'opération permet notamment à la multinationale rhénane de mettre la main sur le pégozafermin qu'évalue actuellement 89bio en étude clinique de phase III contre la stéatose hépatique liée à un dysfonctionnement métabolique, précisent les deux protagonistes jeudi dans des communiqués.

Feu vert des organes de surveillance

Les 6 dollars initialement offerts par titre représentent une prime de 52% sur le cours moyen pondéré de 89bio sur les 60 derniers jours de négoce en date du 17 septembre, indique Roche. Le montant proposé dépasse de 79%, le cours de clôture de 89bio à cette date, souligne 89bio.

Les deux organes de surveillance ont d'ores et déjà approuvé la transaction, qui doit être bouclée avant la fin de l'année. Les employés de 89bio viendront alors grossir les effectifs pharmaceutiques de Roche.

