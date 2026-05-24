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180'000 personnes rassemblées samedi à Belgrade
«La deuxième plus grande manifestation en Serbie depuis la chute de Milosevic»

Samedi, plus de 180'000 personnes ont manifesté à Belgrade contre la corruption et pour des élections. Des heurts ont éclaté après le rassemblement organisé par le mouvement étudiant.
Publié: 15:17 heures
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Dernière mise à jour: 15:19 heures
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Plus de 180'000 personnes ont manifesté à Belgrade pour réclamer des élections et relancer le mouvement anti-corruption né après la tragédie de Novi Sad en 2024.
Photo: IMAGO/Aleksandar Djorovic
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AFP Agence France-Presse

Plus de 180'000 personnes ont manifesté samedi soir à Belgrade pour réclamer des élections, espérant donner un nouvel élan au mouvement anti-corruption né de l'effondrement mortel de la gare de Novi Sad en novembre 2024, selon un organisme de comptage indépendant.

«Entre 180'000 et 190'000 personnes s'étaient rassemblées lors de la manifestation (...) Il s'agit de la deuxième plus grande manifestation en Serbie depuis la chute (en 2000 du président Slobodan) Milosevic», affirme sur X Arhiv javnih skupova (AJS), un groupe indépendant composé de journalistes et d'intellectuels spécialisés dans le comptage de manifestations.

Lors du précédent grand rassemblement organisée en mars 2025 par le mouvement étudiant, né après l'effondrement mortel de la gare de Novi Sad (nord), entre 275'000 et 325'000 personnes avaient manifesté.

«Les étudiants gagnent»

Le directeur de la police nationale serbe Dragan Vasiljevic avait indiqué samedi soir qu'«environ 34'300 citoyens» étaient présents à ce rassemblement organisé sur la place Slavija, dans le centre de Belgrade, avec pour le mot d'ordre «Les étudiants gagnent». L'écart entre les chiffres des participants aux manifestations donnés par la police et AJS est régulièrement important.

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En 18 mois, les manifestations n'ont jamais vraiment cessé en Serbie, où les étudiants ont rapidement pris la tête du mouvement de contestation après l'effondrement en novembre 2025 de l'auvent en béton de la gare de Novi Sad, tout juste rénové. Les manifestants voient dans cette tragédie, qui a fait 16 morts, le résultat d'une corruption qu'ils jugent endémique.

Des heurts ont éclaté après la dispersion des manifestants

Cette dernière manifestation, annoncée depuis plusieurs semaines, s'est déroulée quelques jours après l'annonce par le président nationaliste Aleksandar Vucic de l'organisation d'élections législatives entre septembre et novembre, à savoir plus d'un an avant la date normalement prévue. Le précédent scrutin a eu lieu en décembre 2023.

Samedi soir, après la dispersion de la manifestation, des heurts avaient éclaté dans le centre de Belgrade entre les forces de l'ordre et des hommes masqués qui ont jeté des pierres, des bouteilles, des pétards sur des policiers, qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Plus de vingt personnes ont été arrêtés, selon le ministère de l'Intérieur.

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