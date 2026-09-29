Jordan Bardella, accusé par Mediapart d'avoir rédigé des écrits antisémites en 2013, a reçu le soutien du ministre israélien Amichaï Chikli. Ce dernier a notamment rendu hommage à «une des voix les plus claires d'Europe contre le Hamas».

AFP Agence France-Presse

Un ministre israélien a pris mardi la défense du président du parti français d'extrême droite Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, après qu'un média d'investigation a affirmé que ce dernier avait tenu des propos antisémites en 2013.

Jordan Bardella «est l'une des voix les plus claires en Europe contre le Hamas», a écrit sur X Amichaï Chikli, ministre chargé de la Diaspora et de la Lutte contre l'antisémitisme, en référence au mouvement islamiste palestinien auteur de l'attaque sans précédent du 7 octobre 2023 en Israël.

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«Il s'est rendu sur le site de Nova et dans les communautés près de Gaza. Il a rencontré des survivants. Il s'est exprimé à Jérusalem contre l'antisémitisme», a-t-il ajouté, en référence aux lieux du sud d'Israël attaqués par le Hamas.

Le ministre, qui fait partie de l'un des gouvernements les plus à droite de l'histoire d'Israël, a également publié une photo le montrant serrant la main de Jordan Bardella sur le site du festival de musique Nova, théâtre d'un massacre le 7 Octobre.

Propos antisémites

Le média d'investigation français Mediapart a publié lundi des messages antisémites datant de 2013 qu'il attribue à Jordan Bardella, dont le parti est en tête des intentions de vote pour la présidentielle de 2027.

Parmi ces conversations, plusieurs propos antisémites, comme «Le juif doit dominé (sic) les autres peuples, les écraser et les voler, un sioniste est forcément juif, et en profondeur» ou «Les ministères les plus importants reviennent à des personnes pour qui Israël et l'intérêt bancaire priment sur les intérêts français».

Pressenti pour devenir Premier ministre de Marine Le Pen en cas de victoire du RN à la présidentielle en 2027, Jordan Bardella a nié avoir rédigé ces écrits et annoncé une plainte en diffamation.

Mediapart dans le viseur du ministre

Amichaï Chikli s'en est également pris à la directrice de Mediapart, Carine Fouteau, affirmant qu'elle «qualifie Israël d'Etat colonial et réclame des sanctions pour génocide» dans la bande de Gaza, où l'armée israélienne a mené une offensive dévastatrice en réponse à l'attaque du 7 Octobre.

Jordan Bardella joue un rôle clé dans la stratégie de «dédiabolisation» que le RN mène après que Marine Le Pen a repris les rênes du parti à son père, Jean-Marie Le Pen, auteur de propos négationnistes qui lui ont valu d'être condamné à plusieurs reprises.