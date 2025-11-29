DE
FR

Condamnée pour corruption
L'ex-Première ministre du Bangladesh est en soins intensifs

L'ancienne Première ministre du Bangladesh, Khaleda Zia, a été admise en soins intensifs à Dacca. Hospitalisée pour une infection pulmonaire, son état est jugé critique, suscitant l'inquiétude de ses partisans qui appellent à prier pour son rétablissement.
Publié: 15:42 heures
L'ancienne Première ministre du Bangladesh, Khaleda Zia, a été admise en soins intensifs à Dacca.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'ex-Première ministre du Bangladesh Khaleda Zia a été admise aux soins intensifs d'un hôpital de Dacca samedi, ses proches et soutiens politiques demandant aux citoyens de prier pour son prompt rétablissement.

A lire aussi
L'ex-Première ministre du Bangladesh condamnée à 21 ans de prison
«La bégum de fer»
L'ex-Première ministre du Bangladesh condamnée à 21 ans de prison
L'ex-Première ministre du Bangladesh risque la peine de mort
Crimes contre l'humanité
L'ex-Première ministre du Bangladesh risque la peine de mort

Khaleda Zia, 80 ans, a été hospitalisée le 23 novembre pour une infection pulmonaire. Un membre de son parti avait qualifié vendredi son état de «très critique». «Khaleda Zia est en soins intensifs et les consultations de médecins sont en cours», a déclaré Ahmed Azam Khan, du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP), à la presse devant l'hôpital samedi.

Selon le quotidien en anglais The Daily Star, l'ex-Première ministre a des «problèmes cardiaques, des affections du foie et des reins, du diabète, des problèmes pulmonaires, de l'arthrose et des affections oculaires». Khaleda Zia, qui a exercé trois mandats de Premier ministre, a été emprisonnée pour corruption en 2018 sous le gouvernement de sa rivale Sheikh Hasina, qui lui a interdit de quitter le pays pour suivre un traitement médical.

«Prier pour son rétablissement»

Elle a été libérée l'an dernier, peu après le renvoi de Sheikh Hasina. Malgré son état de santé, elle a déclaré son intention de mener à nouveau campagne.

Son fils aîné, Tarique Rahman, 60 ans, basé à Londres depuis 2008, a demandé au peuple bangladais de «continuer ses prières pour son prompt rétablissement», dans un message publié sur X.

Le chef du gouvernement par intérim Muhammad Yunus a déclaré pour sa part dans un communiqué que Khaleda Zia était «une source de grande inspiration pour la nation dans cette période de transition vers la démocratie», et estimé que son «rétablissement est très important pour le pays».


Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus