Un petit avion transportant 12 passagers s'écrase au Kenya

Un petit avion transportant 12 personnes s'est écrasé mardi au Kenya, selon l'Autorité de l'aviation civile kényane. L'appareil se dirigeait vers le parc national du Masaï Mara depuis Diani. Les autorités enquêtent sur les causes de l'accident.

Un avion s'est écrasé près de l'autoroute Malindi-Mombasa, au Kenya, le 10 janvier 2025. (Image d'illustration) Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Un petit avion avec 12 personnes à bord s'est écrasé mardi au Kenya, a affirmé l'Autorité de l'aviation civile kényane (KCAA), sans donner de détails sur le bilan. L'appareil faisait route vers Kichwa Tembo, une piste d'atterrissage privée située dans le parc national du Masaï Mara, depuis la station balnéaire touristique de Diani, lorsqu'il s'est écrasé vers 5h30 (2h30 GMT).

«L'avion transportait 12 personnes», a indiqué un communiqué publié sur X la KCAA, sans donner plus de détails, précisant toutefois que des agences gouvernementales se sont rendues sur place afin de déterminer les causes de l'accident. Les accidents de petits avions sont fréquents dans le pays d'Afrique de l'Est. En août, un avion léger appartenant à l'ONG médicale Amref s'est écrasé dans la banlieue de la capitale Nairobi, faisant six morts et deux blessés.