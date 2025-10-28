DE
FR

Les autorités enquêtent
Un petit avion transportant 12 passagers s'écrase au Kenya

Un petit avion transportant 12 personnes s'est écrasé mardi au Kenya, selon l'Autorité de l'aviation civile kényane. L'appareil se dirigeait vers le parc national du Masaï Mara depuis Diani. Les autorités enquêtent sur les causes de l'accident.
Publié: 10:10 heures
Partager
Écouter
Un avion s'est écrasé près de l'autoroute Malindi-Mombasa, au Kenya, le 10 janvier 2025. (Image d'illustration)
Photo: Anadolu via Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un petit avion avec 12 personnes à bord s'est écrasé mardi au Kenya, a affirmé l'Autorité de l'aviation civile kényane (KCAA), sans donner de détails sur le bilan. L'appareil faisait route vers Kichwa Tembo, une piste d'atterrissage privée située dans le parc national du Masaï Mara, depuis la station balnéaire touristique de Diani, lorsqu'il s'est écrasé vers 5h30 (2h30 GMT).

A lire aussi
Au Kenya, contestations et déploiement policier massif
Un anniversaire sous tension
Au Kenya, contestations et déploiement policier massif
Le Kenya en ébullition pour dire adieu à Raila Odinga
Funérailles de l'opposant
Le Kenya en ébullition pour dire adieu à Raila Odinga

«L'avion transportait 12 personnes», a indiqué un communiqué publié sur X la KCAA, sans donner plus de détails, précisant toutefois que des agences gouvernementales se sont rendues sur place afin de déterminer les causes de l'accident. Les accidents de petits avions sont fréquents dans le pays d'Afrique de l'Est. En août, un avion léger appartenant à l'ONG médicale Amref s'est écrasé dans la banlieue de la capitale Nairobi, faisant six morts et deux blessés.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus