Netanyahu salue la bravoure du pilote du vol Flydubai

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué le courage du pilote indien de l'avion Flydubai, attaqué mercredi par son copilote qui aurait tenté de provoquer le crash d'un vol reliant Dubaï à Tel-Aviv.
«Je salue le pilote indien, le commandant de bord Smit Machchhar, pour son courage extraordinaire. Bien qu'il ait été poignardé et grièvement blessé, il a riposté (...) évitant ainsi une catastrophe aérienne. Il a sauvé la vie de 174 personnes, parmi lesquelles des citoyens israéliens et des ressortissants d'autres pays», a écrit Netanyahu sur X.
«Notre détermination réciproque»
Israël et les Emirats arabes unis sont convenus mercredi de renforcer leur coopération «contre les éléments extrémistes» menaçant les deux pays, a déclaré le chef de la diplomatie israélienne après un entretien avec son homologue émirati.
«Nous avons exprimé notre détermination réciproque à renforcer les relations entre nos deux pays à tous les niveaux et à coopérer contre les éléments extrémistes qui cherchent à nuire à la sécurité» de la région, a déclaré dans un communiqué le ministre israélien Gideon Saar après son entretien avec Abdallah ben Zayed Al Nahyane.