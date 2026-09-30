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«Un courage extraordinaire»
Netanyahu salue la bravoure du pilote du vol Flydubai

Benjamin Netanyahu a salué le «courage extraordinaire» du pilote indien d’un vol Flydubai Dubaï-Tel-Aviv, poignardé par son copilote présumé, qui a évité le crash et sauvé 174 personnes.
Publié: il y a 10 minutes
Benjamin Netanyahu a salué le «courage extraordinaire» du pilote indien d’un vol Flydubai Dubaï-Tel-Aviv
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AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué le courage du pilote indien de l'avion Flydubai, attaqué mercredi par son copilote qui aurait tenté de provoquer le crash d'un vol reliant Dubaï à Tel-Aviv.

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«Je salue le pilote indien, le commandant de bord Smit Machchhar, pour son courage extraordinaire. Bien qu'il ait été poignardé et grièvement blessé, il a riposté (...) évitant ainsi une catastrophe aérienne. Il a sauvé la vie de 174 personnes, parmi lesquelles des citoyens israéliens et des ressortissants d'autres pays», a écrit Netanyahu sur X.

«Notre détermination réciproque»

Israël et les Emirats arabes unis sont convenus mercredi de renforcer leur coopération «contre les éléments extrémistes» menaçant les deux pays, a déclaré le chef de la diplomatie israélienne après un entretien avec son homologue émirati.

«Nous avons exprimé notre détermination réciproque à renforcer les relations entre nos deux pays à tous les niveaux et à coopérer contre les éléments extrémistes qui cherchent à nuire à la sécurité» de la région, a déclaré dans un communiqué le ministre israélien Gideon Saar après son entretien avec Abdallah ben Zayed Al Nahyane.

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