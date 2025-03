1/4 A la Maison Blanche, Donald Trump donne des détails sur le nouvel avion de combat. Photo: DUKAS

AFP Agence France-Presse et Patrik Berger

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi lancer la construction d'un nouveau type d'avion de combat de sixième génération. Plus performants, ces nouveaux jets doivent remplacer les F-22, en service depuis une vingtaine d'années. «L'armée de l'air va attribuer le contrat (...) à Boeing», a annoncé Donald Trump devant des journalistes dans le Bureau ovale, précisant que le montant ne pouvait pas être dévoilé pour des raisons de sécurité.

«Rien au monde ne peut rivaliser» avec cette nouvelle génération d'avions, baptisée F-47, a assuré le président américain. «Les généraux ont choisi ce nom, et c'est un joli nombre, F-47», a aussi souligné le 47e président des Etats-Unis. Le nouveau chasseur sera «l'avion le plus avancé, le plus performant et le plus meurtrier de tous les temps», a déclaré Trump. Un prototype de l'appareil est «secrètement en vol» depuis près de cinq ans.

Le développement du jet s'est fait dans le plus grand secret. Et il n'est pas possible d'en dire beaucoup plus pour des raisons de sécurité, a fait savoir Donald Trump. Mais il s'agit «d'un investissement historique dans l'armée américaine», a estimé le ministre américain de la Défense Pete Hegseth.

Des centaines de millions l'unité

Le programme américain visant à remplacer le F-22 avait été interrompu en 2024 – sous l'administration de Joe Biden – pour des raisons de coûts, une préoccupation majeure de l'administration Trump qui a chargé le milliardaire Elon Musk de réduire drastiquement les dépenses du gouvernement. Le Congressional Budget Office, un organe rattaché au Congrès, avait estimé en 2018 que les avions de nouvelle génération pourraient coûter jusqu'à 300 millions de dollars l'unité, soit beaucoup plus que plusieurs avions actuellement dans l'arsenal américain.

Cette annonce constitue néanmoins une aubaine pour Boeing, qui traverse une crise profonde depuis l'an dernier en raison de problèmes de qualité de sa production et d'une grève de plus de cinquante jours qui a paralysé ses deux principales usines. Vers 17h25, le titre de Boeing progressait vendredi à la Bourse de New York, gagnant 4,78% à 181,09 dollars. Les jets F-35 – dont l'armée suisse en a commandé 36 – sont quant à eux produits par le groupe d'armement concurrent Lockheed Martin.