Mercedes-Benz doit économiser des milliards et espère le faire entre autre du côté des employés. Pour se débarrasser de certains de ses collaborateurs de longue date, le constructeur automobile allemand compte bien mettre la main au porte-monnaie.

1/2 Mercedes-Benz offre jusqu'à 500'000 euros aux travailleurs qui démissionnent volontairement. Photo: Imago

Patrik Berger

C'est une nouvelle qui a dû surprendre plus d'un employé de Mercedes-Benz. Alors que l'Allemagne est secouée par une importante crise automobile, le géant de Stuttgart a pris une mesure exceptionnelle.

Le constructeur automobile veut économiser 5 milliards d'euros d'ici 2027. Pour cela, il doit supprimer des emplois dans la production, la vente et l'administration. Mercedes vient de publier sur son Intranet les conditions qui s'appliqueront si quelqu'un quitte l'entreprise de son propre chef.

Dépenser pour économiser

Mercedes veut proposer un parachute doré bien lucratif: 500'000 euros d'indemnités pour les employés de longue date qui démissionneraient de leur propre chef, comme le rapport le «Handelsblatt», qui a obtenu les documents internes.

Le programme d'indemnités de départ de Mercedes-Benz porte le nom de «Next Level Performance» et débutera en avril. Dans une première tranche, il s'adresse surtout aux employés de bureau qui ne sont pas sur la chaîne de production.

300'000 euros après 20 ans d'expérience

«Bild» dévoile des exemples concrets. Par exemple, un chef d'équipe de 55 ans gagnant 9000 euros bruts et ayant 30 ans de carrière derrière lui peut s'attendre à recevoir plus d'un demi-million d'euros s'il quitte volontairement l'entreprise. De son côté, un gestionnaire, âgé de 45 ans, qui travaille depuis 20 ans chez Mercedes et gagne 7500 euros bruts pourrait recevoir 300'000 euros.

Le principe du double volontariat s'applique aux personnes concernées. Cela signifie que les employés doivent vouloir démissionner de leur propre chef. Mais cela ne suffit pas, l'entreprise doit également approuver ce licenciement.

Jusqu'en 2035, tout licenciement économique est exclu chez Mercedes-Benz. En contrepartie, les syndicats ont renoncé à une augmentation de salaire et accepté une réduction de la prime de bénéfice pour 2025.