L'aéroport de Londres-Heathrow, le plus grand d'Europe, restera fermé vendredi en raison une panne électrique majeure. Un incendie dans une sous-station serait à l'origine de ces perturbations importantes. Des milliers de passagers et de vols sont affectés.

Le plus grand aéroport d'Europe forcé de fermer à cause d'une panne de courant

L'aéroport de Londres-Heathrow, le plus grand d'Europe, restera fermé vendredi en raison une panne électrique majeure. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

L'opérateur de l'aéroport de Londres-Heathrow, le plus grand d'Europe, a annoncé vendredi la fermeture de celui-ci en raison d'une panne de courant consécutive à l'incendie d'une sous-station électrique. «Heathrow connaît une coupure d'électricité significative. Pour garantir la sécurité de nos passagers et de nos collègues, Heathrow sera fermé jusqu'à 23h59 (1h du matin en Suisse) le 21 mars,» a indiqué Heathrow Airport Holdings.

L'opérateur a indiqué prévoir «de sérieuses perturbations (du trafic) ces prochains jours». Selon le site FlightRadar24, plusieurs avions ont déjà dû changer de plan de vol. Les pompiers de Londres ont fait état d'un «important» incendie à la sous-station électrique de Hayes, dans la banlieue ouest de Londres, qui alimente l'aéroport.

Premier aéroport d'Europe

Outre l'aéroport «un grand nombre de foyers et d'entreprises locales» sont affectés, a annoncé un porte-parole, Pat Goulbourne. «Nos pompiers travaillent sans relâche, dans des conditions difficiles, pour maîtriser le feu aussi vite que possible», a-t-il souligné. Heathrow Airport a pour sa part appelé les voyageurs à «éviter à tout prix de chercher à se rendre à l'aéroport avant que celui-ci ne réouvre».

Premier d'Europe, l'aéroport se classe parmi les cinq plus importants au monde avec plus de 80 millions de passagers annuels, soit quelque 230'000 par jour. Parmi les vols perturbés figure un vol Qantas en provenance de Perth (Australie), détourné sur Paris Charles de Gaulle, ainsi qu'un United Airlines de New York, qui atterrira à Shannon (Irlande), selon FlightRadar24.