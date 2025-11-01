DE
Plusieurs blessés
Attaque au couteau dans un train près de Cambridge

La police britannique a fait savoir qu'une attaque au couteau survenue samedi à bord d’un train dans la région de Cambridge, à l’est de l’Angleterre, a fait plusieurs blessés. Deux suspects ont été interpellés.
Publié: 01.11.2025 à 22:46 heures
|
Dernière mise à jour: 01.11.2025 à 22:52 heures
Écouter
Une attaque au couteau a fait plusieurs blessés à Cambridge. (image d'illustration)
Photo: Getty Images
AFP Agence France-Presse

La police britannique a annoncé qu'une attaque à l'arme blanche à bord d'un train samedi dans la région de Cambridge, dans l'est de l'Angleterre, avait fait plusieurs blessés, précisant avoir interpellé deux personnes.

«Nous intervenons actuellement suite à un incident survenu dans un train en direction de Huntingdon, où plusieurs personnes ont été poignardées», a indiqué la police des transports britannique sur X, et «deux personnes ont été arrêtées». «Plusieurs personnes ont été transportées à l'hôpital», a précisé la police.

La compagnie ferroviaire London North Eastern Railway (LNER) a annoncé la fermeture de toutes ses lignes pendant l'intervention des services d'urgence à la gare de Huntingdon, ville de la région de Cambridge où le train a été immobilisé. LNER, qui exploite des liaisons ferroviaires dans l'est de l'Angleterre et en Écosse, a appelé les voyageurs à éviter tout déplacement, prévoyant des «perturbations majeures».

