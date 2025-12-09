La Corée du Sud a fait décoller des avions de chasse mardi suite à la détection de sept avions militaires russes et deux chinois dans sa zone d'identification de défense aérienne. Aucune violation de l'espace aérien sud-coréen n'a été signalée.

La Corée du Sud fait décoller des avions militaires en urgence

La Corée du Sud fait décoller des avions militaires en urgence

AFP Agence France-Presse

La Corée du Sud a annoncé avoir procédé mardi au décollage d'urgence d'avions de chasse, après le repérage de sept avions militaires russes et de deux autres chinois dans sa zone d'identification de défense aérienne.

Les aéronefs russes et chinois sont entrés dans cette zone d'identification de la défense aérienne de Corée du Sud vers 10H00 (01H00 GMT), a indiqué l'état-major interarmées de Corée du Sud dans un communiqué, en précisant qu'aucun d'eux n'avait violé l'espace aérien sud-coréen.

L'armée sud-coréenne a précisé avoir fait décoller «des avions de combat pour prendre des mesures tactiques en prévision de toute éventualité». Une Zone d'identification de défense aérienne est une zone, plus large que l'espace aérien, qu'un pays contrôle pour des raisons de sécurité, même si ce concept n'est défini dans aucun traité international.

Seulement des exercices?

Selon l'armée de Séoul, citée par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, les avions chinois et russes ont été détectés avant d'entrer dans cette zone. Ils y sont entrés et en sont sortis plusieurs fois avant de repartir au bout d'une heure.

Pékin et Moscou ont régulièrement fait voler des avions militaires dans la zone de défense aérienne de la Corée du Sud depuis 2019, invoquant des exercices conjoints.

Le dernier incident de ce type remonte à novembre 2024 et impliquait cinq appareils chinois et six russes selon Séoul. La Chine et la Russie, alliés traditionnels de la Corée du Nord, ont renforcé leur coopération militaire depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée de Moscou début 2022.