DE
FR

Appareils russes et chinois
La Corée du Sud fait décoller des avions militaires en urgence

La Corée du Sud a fait décoller des avions de chasse mardi suite à la détection de sept avions militaires russes et deux chinois dans sa zone d'identification de défense aérienne. Aucune violation de l'espace aérien sud-coréen n'a été signalée.
Publié: il y a 6 minutes
Le président Lee Jae Myung, à Yeongbingwan, le 3 décembre 2025 à Séoul, en Corée du Sud.
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Corée du Sud a annoncé avoir procédé mardi au décollage d'urgence d'avions de chasse, après le repérage de sept avions militaires russes et de deux autres chinois dans sa zone d'identification de défense aérienne.

A lire aussi
Le président sud-coréen plaide pour une «confiance militaire» avec le Nord
Qu'en pense Pyongyang?
Le président sud-coréen plaide pour une «confiance militaire» avec le Nord
La Corée du Sud propose des pourparlers à la Corée du Nord pour éviter des incidents à la frontière
Net revirement
La Corée du Sud propose des pourparlers au Nord pour éviter des incidents

Les aéronefs russes et chinois sont entrés dans cette zone d'identification de la défense aérienne de Corée du Sud vers 10H00 (01H00 GMT), a indiqué l'état-major interarmées de Corée du Sud dans un communiqué, en précisant qu'aucun d'eux n'avait violé l'espace aérien sud-coréen.

L'armée sud-coréenne a précisé avoir fait décoller «des avions de combat pour prendre des mesures tactiques en prévision de toute éventualité». Une Zone d'identification de défense aérienne est une zone, plus large que l'espace aérien, qu'un pays contrôle pour des raisons de sécurité, même si ce concept n'est défini dans aucun traité international.

Seulement des exercices?

Selon l'armée de Séoul, citée par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, les avions chinois et russes ont été détectés avant d'entrer dans cette zone. Ils y sont entrés et en sont sortis plusieurs fois avant de repartir au bout d'une heure.

Pékin et Moscou ont régulièrement fait voler des avions militaires dans la zone de défense aérienne de la Corée du Sud depuis 2019, invoquant des exercices conjoints.

Le dernier incident de ce type remonte à novembre 2024 et impliquait cinq appareils chinois et six russes selon Séoul. La Chine et la Russie, alliés traditionnels de la Corée du Nord, ont renforcé leur coopération militaire depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée de Moscou début 2022.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus