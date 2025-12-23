Le ministre turc de l'Intérieur annonce la perte de contact avec l'avion du chef d'état-major libyen après son décollage d'Ankara ce 23 décembre. Les circonstances restent encore inconnues.

AFP Agence France-Presse

Le «contact a été perdu» mardi soir avec l'avion transportant le chef d'état-major libyen moins de quarante minutes après son décollage d'Ankara, a annoncé le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya.

«Le contact a été perdu à 20H52 (17H52 GMT) ce soir avec le jet d'affaires Falcon 50, numéro de queue 9H-DFJ, qui a décollé de l'aéroport d'Ankara Esenboga à 20H10 pour Tripoli. Une demande d'atterrissage d'urgence a été reçue de près de Haymana. Cependant, le contact avec l'appareil n'a pas pu être rétabli par la suite» a indiqué le ministre sur X, précisant que «l'avion transportait cinq personnes, dont le chef d'état-major des forces armées libyennes, le général Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad.»

Aucune hypothèse officielle n'a été avancée à ce stade, mais plusieurs chaines de télévision turques privées ont diffusé, dès cette annoncé, des images montrant le ciel s'illuminer sous l'effet d'une explosion, non loin du lieu supposé où l'appareil aurait émis son signal. La Turquie entretient des relations étroites avec le gouvernement de Tripoli auquel elle apporte un soutien économique et militaire.

Développement suit



