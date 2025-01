Contrairement aux aventures de James Bond, «l'observation est un métier très lourd et exigeant», qui comporte «peu de glamour et beaucoup de monotonie», avertit le MI5 (archives). Photo: Jörg Carstensen

ATS Agence télégraphique suisse

Eviter moustache et barbe postiches, avoir une réserve d'argent liquide en poche, être en bonne forme physique: voici quelques-uns des préceptes à l'usage des nouveaux espions donnés par les services secrets britanniques à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale.

Ces recommandations, contenues dans un livret illustré, font partie des documents déclassifiés qui seront présentés au printemps dans le cadre d'une exposition sur le travail du MI5, service de renseignement intérieur, aux Archives Nationales à Londres.

Les recrues du MI5 sont prévenues d'emblée: «l'observation est un métier très lourd et exigeant», qui comporte «peu de glamour et beaucoup de monotonie».

Le candidat idéal pour mener une filature est un homme qui doit mesurer au maximum 1,76 m et «ressembler le moins possible à un policier». Les hommes «trop petits» ne font pas non plus l'affaire, car ils «attirent autant l'attention que les grands», est-il écrit. Il faut être «actif et alerte» car «il arrive souvent qu'un suspect s'engouffre ou descende précipitamment d'un véhicule en marche».

Il faut savoir se fondre dans l'environnement, en portant par exemple de «vieux vêtements, une casquette, un cache-nez» dans les quartiers pauvres et s'habiller de façon plus chic lorsqu'il s'agit d'entrer dans les hôtels, les immeubles résidentiels ou les bureaux du centre de Londres.

En revanche, le recours à un «déguisement facial» est à proscrire. «Cela peut sembler essentiel dans les films d'espionnage mais en pratique c'est à éviter»: «une fausse moustache ou une fausse barbe est aisément détectable, en particulier sous les lumières d'un restaurant, d'un pub ou d'une rame de métro».

Le manuel contient des conseils pour suivre un suspect sans risquer de se faire repérer: rester à une vingtaine de mètres derrière lui et marcher sur le trottoir opposé, sauf dans les rues très fréquentées. A l'appui, des croquis façon bande dessinée représentent avec humour cette filature de rue.

Si le suspect doit être suivi en empruntant le taxi, ne pas oublier de se munir de suffisamment d'argent liquide pour donner «un bon pourboire» au chauffeur.

Lors de cette exposition «MI5: Secrets Officiels», qui débutera au printemps mais dont la date exacte n'a pas encore été dévoilée, seront également présentés des dossiers, des photographies et des équipements utilisés pour les activités d'espionnage, selon les Archives nationales.

«Bien qu'une grande partie de notre travail doive rester secrète, cette exposition reflète notre engagement permanent à faire preuve d'ouverture chaque fois que nous le pouvons», a déclaré Ken McCallum, chef du MI5.