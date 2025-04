Des soldats chinois ont été capturés en Ukraine

Macron appelle à des «actions fortes» si la Russie continue à «refuser la paix»

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé dimanche les nouvelles «frappes meurtrières» de la Russie en Ukraine et appelé à des «actions fortes» si Moscou continue à «refuser la paix».

«Ces frappes de la Russie doivent prendre fin. Il faut un cessez-le-feu dans les meilleurs délais. Et des actions fortes si la Russie continue de chercher à gagner du temps et à refuser la paix», a-t-il déclaré sur le réseau X, sans plus de précisions.

Les Européens pourraient notamment décider de nouvelles sanctions massives pour maintenir la pression sur la Russie et la pousser à engager des négociations de paix.

Source: AFP