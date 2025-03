Trump dit avoir une «entente» avec Poutine pour négocier «rapidement» un «cessez-le-feu total» en Ukraine

Donald Trump a assuré mardi sur son réseau Truth Social qu'il avait une «entente» avec Vladimir Poutine pour négocier «rapidement» un «cessez-le-feu total» en Ukraine.

«Nous avons convenu d'un cessez-le-feu immédiat sur les sites énergétiques et les infrastructures, avec une entente sur le fait que nous allons travailler rapidement pour avoir un cessez-le-feu total et, au bout du compte, la FIN de cette guerre vraiment horrible entre l'Ukraine et la Russie» a écrit le président américain après une conversation téléphonique avec son homologue russe.

Source: AFP