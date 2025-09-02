Le président américain Donald Trump fera une annonce ce soir depuis le Bureau ovale, comme vient de l'annoncer la Maison Blanche. On ignore encore ce qu'il aura à dire.

Donald Trump fera une «annonce» ce soir depuis le Bureau ovale

Après des spéculations sur sa santé

Janine Enderli

Donald Trump s'adressera ce mardi soir aux médias pour la première fois depuis plusieurs jours. La Maison Blanche a annoncé «une annonce» dans le bureau ovale à 20h (heure suisse). Il s'agit de la première apparition publique depuis que les rumeurs sur l'état de santé de Trump dominent les médias américains. Le président américain est apparu fatigué et usé sur plusieurs images et a ensuite disparu de la scène publique pendant une semaine.

Pour l'heure, on ne sait pas quel sera le sujet de cette prise de parole. Le programme de la Maison Blanche indique simplement: «Déclaration du président».

Les médias américains spéculent

Les médias anglophones spéculent sur le fait que Trump pourrait annoncer une nouveauté concernant la Garde nationale américaine. Le 22 août, le républicain avait en effet déclaré dans le Bureau ovale qu'il prévoyait d'envoyer les troupes à Chicago. Selon certains rapports, cela serait déjà prévu pour septembre. La chaîne CNBC envisage également une déclaration sur la guerre en Ukraine.

Mais l'intervention peut prendre toutes les directions possibles. La dernière fois que Trump a fait une «annonce», il s'était présenté devant les médias avec le président de la Fifa Gianni Infantino. Tous deux avaient alors déclaré que le tirage au sort de la Coupe du monde de football de 2026 aurait lieu à Washington. Rendez-vous à 20h donc!