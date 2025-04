L'ex-porte-parole du Pentagone promet de nouvelles révélations explosives sur Pete Hegseth

Le scandale Signal s’aggrave, et Pete Hegseth est dans la ligne de mire. Après avoir partagé par erreur des informations confidentielles d’abord avec un journaliste, puis avec sa propre famille, les révélations embarrassantes s’enchaînent. Et selon l’ancien porte-parole du Pentagone, John Ullyot, ce n’est que le début.

Dans une tribune publiée dimanche par Politico, John Ullyot affirme que le Pentagone est en proie à un «chaos total», miné par les dysfonctionnements, les rivalités internes et les faux pas en série. Il va même plus loin, prédisant une chute imminente pour Pete Hegseth et prévient de nouvelles révélations «explosives» sur Pete Hegseth et son ministère. «Le bâtiment est en désordre sous la direction de Hegseth», écrit-il. Et de conclure: «Ce dysfonctionnement est devenu une distraction majeure pour le président, qui mérite mieux de ses plus hauts responsables.»

John Ullyot. Crédit: amplifypublishinggroup.com

John Ullyot, qui a quitté le Pentagone la semaine dernière, dresse un constat accablant: selon lui, le département est en plein effondrement. Il accuse l’équipe de Pete Hegseth d’avoir menti sur les raisons du renvoi de trois hauts fonctionnaires, affirmant qu’aucun d’eux n’aurait divulgué d’informations sensibles aux médias.

L’ancien porte-parole fustige aussi la gestion chaotique du scandale Signal, dans lequel Hegseth est accusé d’avoir partagé des données militaires confidentielles via une messagerie sécurisée. Et il évoque d'autres fuites, tout aussi embarrassantes, qui affaibliraient encore davantage l’administration.

Source: Politico