Le jeu légendaire Zelda Ocarina of Time revient sur Switch

Nintendo dévoile un remake de «The Legend of Zelda: Ocarina of Time» pour la Switch 2. Prévu en 2026, ce classique de 1998 promet de raviver la nostalgie des joueurs.

AFP Agence France-Presse

Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a annoncé mardi la sortie cette année d'une nouvelle version du jeu «The Legend of Zelda: Ocarina of Time» pour sa console Switch 2, lors d'un direct sur sa chaîne YouTube. Sorti fin 1998 sur la console Nintendo 64, «The Legend of Zelda: Ocarina of Time» a été l'un des jeux les plus marquants de son époque, proposant un univers en 3D très détaillé et un système de visée permettant de verrouiller ses ennemis pendant un combat, devenu depuis un standard dans l'industrie du jeu vidéo.

Comme dans la plupart des épisodes de cette série, créée en 1986 par Shigeru Miyamoto, le père de Mario, «Ocarina of Time» raconte les aventures d'un elfe en tunique verte, Link, qui affronte le seigneur du mal Ganondorf pour délivrer la princesse Zelda. L'originalité de cet opus réside dans son récit complexe, qui alterne entre deux époques, durant l'enfance de Link puis à l'âge adulte.

Très populaire

Régulièrement cité parmi les meilleurs jeux vidéo de l'histoire par la presse spécialisée, «Ocarina of Time» figure également en tête du classement des meilleurs jeux de tous les temps sur le site d'agrégation d'avis Metacritic, avec une moyenne de 99 sur 100.

Le jeu avait déjà connu une première refonte graphique en 2011 sur la console portable 3DS, dans une version prenant en charge les capacités d'affichage en 3D de la machine. Très populaire, la série s'est vendue à plus de 140 millions d'exemplaires à travers le monde. Son dernier opus majeur, sorti en 2023, «Tears of the Kingdom», est devenu le jeu le plus rapidement vendu de toute la saga. La sortie d'un film en prises de vue réelles tiré de l'univers du jeu est prévue pour le 30 avril 2027.