Quatorze personnes ont été tuées et 34 autres blessées samedi lorsqu'un autobus a dérapé et s'est renversé dans le sud de l'Algérie, a indiqué la protection civile.
Les photographies de sites des médias locaux montrent le bus renversé sur le toit au bord d'une route, de la localité de Tebelballa, à environ 400 km au sud de Bechar, dans le sud du pays.
Les hommages du président
Le bus transportant des voyageurs a dérapé avant de se renverser alors qu'il circulait sur une route nationale reliant Bechar à Tindouf, dans l'extrême sud de l'Algérie. Le président Abdelmadjid Tebboune s'est dit «attristé» par cet accident et a présenté ses condoléances aux familles des victimes.
C'est l'accident routier le plus meurtrier depuis le mois d'août lorsqu'un autobus transportant des voyageurs à chuter dans un oued (rivière). L'accident, qui s'est produit près d'Alger, a fait 18 morts.