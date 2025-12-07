Un tragique accident de bus dans le sud de l'Algérie a fait 14 morts et 34 blessés samedi. Le véhicule a dérapé et s'est renversé près de Tebelballa, à 400 km au sud de Bechar, sur la route reliant Bechar à Tindouf.

14 morts et 34 blessés dans un accident de bus tragique

14 morts et 34 blessés dans un accident de bus tragique

ATS Agence télégraphique suisse

Quatorze personnes ont été tuées et 34 autres blessées samedi lorsqu'un autobus a dérapé et s'est renversé dans le sud de l'Algérie, a indiqué la protection civile.

Les photographies de sites des médias locaux montrent le bus renversé sur le toit au bord d'une route, de la localité de Tebelballa, à environ 400 km au sud de Bechar, dans le sud du pays.

Les hommages du président

Le bus transportant des voyageurs a dérapé avant de se renverser alors qu'il circulait sur une route nationale reliant Bechar à Tindouf, dans l'extrême sud de l'Algérie. Le président Abdelmadjid Tebboune s'est dit «attristé» par cet accident et a présenté ses condoléances aux familles des victimes.

C'est l'accident routier le plus meurtrier depuis le mois d'août lorsqu'un autobus transportant des voyageurs à chuter dans un oued (rivière). L'accident, qui s'est produit près d'Alger, a fait 18 morts.