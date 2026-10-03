Après l’attaque contre le pilote d’un vol Flydubai, l’organisation terroriste Al-Qaïda est sortie du silence. Le groupe djihadiste célèbre cette tentative d’attentat et appelle désormais à multiplier des actions similaires.

Al-Qaïda appelle à multiplier les attaques en avion

Al-Qaïda appelle à multiplier les attaques en avion

Après la tentative de cette semaine

Natalie Zumkeller

Le drame s'est noué mercredi en plein vol: le copilote d’un appareil Flydubai, Hamam al-Hammami, 29 ans, a violemment attaqué le commandant de bord avec une hache, avec la ferme intention de faire s’écraser l’avion. Face à la gravité des faits, les Emirats arabes unis ont officiellement qualifié cette agression d’acte terroriste ce samedi.

Dans la foulée, Al-Qaïda s’est emparée de l’affaire pour en faire un instrument de propagande. L’organisation terroriste salue l’acte perpétré par al-Hammami et exhorte ses partisans à commettre d'autres attaques contre des avions de ligne. Le mot d'ordre est clair: cibler en priorité les ressortissants israéliens et américains. Lors de cette tentative de crash, l'appareil de Flydubai, qui reliait Dubaï à Tel-Aviv, transportait d'ailleurs de nombreux passagers israéliens.