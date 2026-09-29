Pour la première fois depuis la guerre, l'extrême droite allemande pourrait présider une région. Ulrich Siegmund, candidat de l’AfD en Saxe-Anhalt, vise une élection en décembre après avoir obtenu 44% des voix en septembre.

AFP Agence France-Presse

Le candidat du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) en Saxe-Anhalt, région de l'est du pays, espère être élu en décembre président de cette région, a-t-il déclaré mardi, ce qui serait une première dans l'Allemagne d'après-guerre.

Après sa victoire au scrutin régional début septembre et les discussions entre partis des dernières semaines, «nous allons maintenant nous tenir (à ce calendrier) et travailler en vue de ce rendez-vous», a déclaré sur la chaîne Welt Ulrich Siegmund, qui se fixe l'objectif de «garantir l'élection du président de région au premier tour».

Arrivé largement en tête avec près de 44% des voix, son parti a raté de peu, à trois sièges près, la majorité absolue qui lui aurait permis de gouverner sans alliance ou soutien tacite d'autres partis. Or, le reste de la classe politique, dans un pays marqué par les horreurs du nazisme, excluait jusqu'ici de s'allier avec lui. Mais le mouvement de gauche pro-russe BSW, qui a obtenu cinq sièges, a accepté de mener avec l'AfD des discussions exploratoires, tout en excluant une coalition avec elle.

Une «majorité stable»

Les dirigeants du BSW ont expliqué pouvoir s'entendre avec l'AfD sur certaines propositions concrètes, ouvrant la porte à un éventuel gouvernement minoritaire AfD qu'ils ne feraient pas tomber. Selon le journal régional Mitteldeutsche Zeitung, l'un de ces accords concernerait la mise en place d'une commission d'enquête sur la manière dont les autorités ont géré la pandémie de Covid-19.

Ulrich Siegmund a dit de son côté vouloir parvenir à former une «majorité stable», raison pour laquelle il doit poursuivre les discussions et ne se présentera à l'élection qu'en décembre. Les conservateurs, les sociaux-démocrates, les écologistes et le parti de gauche radicale Die Linke, qui disposent ensemble de 39 sièges, soit autant que l'AfD à elle seule, excluent toujours toute coopération avec cette dernière.

Au cours de sa campagne, Siegmund a promis de multiplier les expulsions d'étrangers, de modifier les programmes scolaires d'histoire, trop centrés à son goût sur la culpabilité de l'Allemagne du IIIe Reich ou encore de sortir de l'audiovisuel public, jugé anti-AfD.

Fondée en 2013 comme parti eurosceptique, l'AfD s'est muée en parti antimigrants libéral, faisant de l'ex-Allemagne de l'Est appauvrie son bastion. Il est aujourd'hui largement en tête des sondages au niveau national, ayant récemment atteint 30%.