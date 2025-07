Accident spectaculaire en Allemagne: une voiture a traversé des haies, a heurté un enfant et a fini sa course dans le toit d'une remise. La police enquête.

La Volvo finit sa course dans une toiture de maison et blesse grièvement un enfant

1/2 La Volvo a volé dans les airs et s'est écrasée dans cette maison. Photo: Keystone

Johannes Hillig et AFP

Même les secours n’en croyaient pas leurs yeux en découvrant la scène à Bohmte, en Basse-Saxe (Allemagne). Une Volvo sombre s’est encastrée dans le pignon d’un abri de jardin, perché à plusieurs mètres de hauteur. Le mur est complètement éventré. «Un véhicule dans un fossé, c’est presque banal. Mais je n’ai encore jamais vu ça», confie un employé de l’ADAC, l’automobile-club allemand, au journal Bild. Il participait aux opérations de remorquage.

A bord du véhicule se trouvait une famille. La voiture a traversé plusieurs propriétés avant de finir sa course, littéralement suspendue dans la toiture d’une remise. Selon la police d’Osnabrück, un enfant qui jouait à l’extérieur a été grièvement blessé. Les occupants de la voiture, eux aussi, ont été blessés.

Le trampoline a visiblement fait l'effet d'un tremplin

Samedi soir, l'automobiliste de 42 ans est d'abord entré en collision avec une voiture garée sur le terrain d'une ferme, puis a traversé une haie. La voiture, dans laquelle se trouvaient, outre le conducteur, une femme de 43 ans et trois garçons de onze, douze et treize ans, a atterri dans un jardin en contrebas et y a heurté un enfant de sept ans sur un trampoline.

Ensuite, visiblement à cause des conditions du terrain et du trampoline, la voiture a été projetée en l'air, a fait des tonneaux et a atterri à environ trois mètres de hauteur dans le pignon d'un hangar.

Daniela Viss, une habitante du quartier, était chez elle lorsque l'accident s'est produit: «J'étais assise sur le balcon tout l'après-midi, au moment où cela s'est produit, j'étais à l'intérieur en train de manger. J'ai juste entendu un grand bruit», raconte-t-elle à «tv7news». Elle serait alors immédiatement sortie en courant et aurait vu la voiture coincée dans la maison. «La mère ne faisait que crier. Ensuite, mon ami a directement appelé l'ambulance, la police, tout. Je suis bouleversée.»

Des travaux de sauvetage jusque tard dans la nuit

L’enfant renversé a été transporté en urgence à l’hôpital avec de graves blessures. Son pronostic vital reste réservé ce dimanche. Quant aux passagers du véhicule, les trois garçons et le conducteur ont été légèrement blessés ; la passagère avant, elle, a été plus gravement touchée. Tous cinq ont été hospitalisés.

Un échantillon de sang a été prélevé sur le conducteur. Son permis de conduire ainsi que le véhicule ont été confisqués sur ordre du parquet. L'enquête se poursuit.

Les travaux de sauvetage ont duré jusque tard dans la nuit. Une cinquantaine de pompiers, douze volontaires de l'agence de secours technique (THW), plus d'une douzaine de policiers, des conseillers d'urgence ainsi que douze ambulances et deux hélicoptères de secours ont été mobilisés.