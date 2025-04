Donald Trump avait été victime d'une tentative d'assassinat en juillet 2024. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Un adolescent dans l'Etat américain du Wisconsin a assassiné ses parents en février dernier dans le cadre d'un projet d'assassinat plus large visant le président américain Donald Trump, rapportent les médias américains dimanche, citant des documents du FBI. Des contenus de propagande néo-nazie ont été retrouvés sur le téléphone du jeune homme.

Nikita Casap, 17 ans, est poursuivi pour l'assassinat de sa mère Tatiana Casap (35) et de son beau-père Donald Mayer (51). Le couple a été tué par balles le 28 février dans leur habitation à Waukesha.

La police s'était présentée à leur domicile car le fils ne s'était pas rendu à l'école depuis deux semaines déjà. Le même jour, le suspect a été appréhendé au volant de la voiture de son beau-père lors d'un contrôle routier au Kansas. Une arme à feu, et de l'argent liquide en grande quantité, des bijoux et des cartes de crédit ont été retrouvés dans le véhicule.

L'ado voulait se rentre en Ukraine

Selon les enquêteurs, l'adolescent a tué le couple «pour atteindre l'autonomie et des moyens financiers nécessaires» dans le but d'accomplir un projet plus large d'assassinat du président américain Donald Trump. Dans des documents manuscrits et des SMS, le jeune homme a décrit son plan, avec l'objectif ultime de lancer «une révolution politique» et de «sauver la race blanche».

Toujours selon les enquêteurs, Nikita Casap avait aussi acheté un drone et des explosifs pour mener à bien son attaque. Il aurait aussi eu l'intention de se rendre en Ukraine. Il sera présenté devant un juge le 7 mai prochain.