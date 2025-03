La situation à Gaza est «pire» qu'avant le cessez-le-feu

La Syrie et le Liban concluent à Jeddah un accord sur leur frontière

Les ministres libanais et syrien de la Défense ont conclu un accord en Arabie saoudite soulignant l'importance de «faire face aux menaces sécuritaires et militaires» sur leur frontière commune, a annoncé vendredi l'agence de presse officielle du royaume.

Les ministres libanais et syrien de la Défense ont conclu un accord en Arabie saoudite. Photo: AFP

Le ministre libanais, Michel Menassa, et son homologue syrien, Mourhaf Abou Qasra, se sont rencontrés jeudi à Jeddah, en présence du ministre saoudien de la Défense, le prince Khalid ben Salmane ben Abdulaziz, «pour discuter de questions d'intérêt mutuel visant à instaurer la sécurité et la stabilité entre la Syrie et le Liban», a indiqué l'agence SPA.

A la mi–mars, des affrontements avaient fait dix morts dans l'est du Liban, à la frontière avec la Syrie. Les deux pays partagent une frontière de 330 kilomètres, sans démarcation officielle en plusieurs points ce qui la rend poreuse et propice à la contrebande.

Source: AFP