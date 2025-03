«Bombardements massifs» russes contre les infrastructures énergétiques d'Ukraine

Les forces russes bombardent massivement vendredi les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, a annoncé le ministre de l'Energie, Herman Halouchtchenko.

«Les infrastructures énergétiques et gazières de plusieurs régions d'Ukraine subissent à nouveau des bombardements massifs de missiles et de drones», a écrit Herman Halouchtchenko sur Facebook.

Quatre blessés à Kharkiv

«La Russie tente de nuire aux Ukrainiens ordinaires en bombardant les installations de production d'énergie et de gaz, sans abandonner son objectif de nous priver d'électricité et de chauffage, et en causant le plus grand préjudice aux citoyens ordinaires», a déploré le ministre.

Par ailleurs, quatre personnes ont été blessées dans la nuit de jeudi à vendredi à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, par une frappe sur «une infrastructure civile», a écrit sur Telegram le maire de la ville, Igor Terekhov.

Source: AFP