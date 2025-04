Les hommages des fidèles au pape François ont pris fin

A l'approche du conclave, les cardinaux en quête d'un «rassembleur»

Des cardinaux qui participeront au conclave pour élire le successeur de François se disent partagés entre «appréhension» et «confiance» et esquissent le profil d'un prochain pape «rassembleur».

«La tâche qui nous incombe ces jours-ci nous dépasse et cependant nous requiert», a résumé jeudi soir le cardinal français Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, lors d'une messe devant la communauté française de Rome.

«On se sent très petits. Nous devons prendre des décisions pour toute l'Église donc, il faut vraiment prier pour nous», a déclaré aux journalistes le cardinal luxembourgeois Jean-Claude Hollerich, ce jésuite qui fut un proche conseiller du pape François. Selon lui, le conclave devrait commencer «probablement» le 5 ou le 6 mai, au terme des neuf jours de deuil au Vatican.

Photo: AFP

Vendredi matin, les cardinaux - électeurs et non électeurs (ceux âgés de plus de 80 ans) - se sont retrouvés au Vatican pour une quatrième réunion informelle depuis le décès du pape argentin. Ces «congrégations», qui se poursuivront dans les prochains jours, permettent d'échanger et de confronter les points de vue sur les priorités du prochain pontificat.

Avec leur calotte rouge, les «princes de l'Eglise» ne passent pas inaperçus aux abords des colonnades de la place Saint-Pierre et sont souvent encerclés par des dizaines de journalistes espérant arracher des indiscrétions sur ces réunions à huis clos. «Il y a une bonne ambiance entre nous, les pronostics, c'est vous qui les faites», leur a lancé le cardinal italien Fernando Filoni en arrivant, alors que les listes de «papabili» (mot italien désignant les favoris) fleurissent dans la presse italienne et internationale.

Interrogé sur le fait de savoir si le temps était venu pour un pape africain ou asiatique, Mgr Hollerich a répondu: «Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas une évidence». Plus que la «région géographique», il faut selon lui regarder les «compétences» et les «personnalités», sachant qu'un «un pape est toujours un rassembleur».

Pour le très conservateur Gerhard Müller, figure de proue des opposants à François, l'Eglise risque le schisme si un pape progressiste est élu. «La question n'est pas entre les conservateurs et les libéraux mais entre l'orthodoxie et l'hérésie», a déclaré le cardinal allemand au journal britannique The Times.

Source: AFP