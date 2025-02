150'000 francs détournés par la secrétaire Le président de la commune lésée est sous le choc

En Valais, une secrétaire communale a détourné 150'000 francs sur une période de six ans. Cette employée de longue date a été licenciée avec effet immédiat et condamnée à une lourde amende. Le président de la commune se dit choqué et évoque un grave abus de confiance.