Peut-on rapporter chez soi le vin entamé au restaurant?

1/5 Au restaurant, on laisse souvent les bouteilles entamées sur la table. Photo: Getty Images

Nicolas Greinacher

Une soirée animée à la pizzeria du coin, avec un délicieux chianti dans les verres… seulement, la bouteille n’est pas encore terminée lorsque l’addition arrive. Allez-vous la finir à la hâte ou la laisser au restaurant? Il existe une troisième possibilité, à laquelle on ne pense pas toujours.

Pourquoi ne pas, tout simplement, remporter la bouteille chez vous et finir de la déguster en toute tranquillité dans les jours qui suivent? Juridiquement, rien ne s’y oppose en Suisse. Une fois que la bouteille a été achetée et entamée, son contenu appartient au client. La restauration est soumise au principe du transfert de propriété, qui vaut également pour les bouteilles de vin déjà ouvertes.

Le vin entamé au restaurant

Il existe pourtant des différences. Dans les restaurants plus huppés, on ne voit pas forcément d’un bon œil les clients qui repartent avec la bouteille entamée. Certains établissements avancent l’argument de la qualité: le vin ouvert pourrait tourner plus vite. Mais dans bon nombre de restaurants, rapporter la bouteille chez soi est entré dans les usages depuis longtemps; le bouchon est même souvent fourni.

Dans d’autres pays, c’est une pratique très courante. Aux Etats-Unis, il existe des lois comme le Cork & Carry (bouchonner et l'emporter) ou le Merlot to Go (Merlot à l'emporter) qui encouragent même les restaurants à donner aux clients leurs bouteilles entamées, à la condition, souvent, qu’elles soient rangées hors de portée du conducteur dans les voitures. Si vous n’êtes pas sûr de l’attitude à adopter, demandez au serveur. La plupart des restaurants répondent sans problème à toute demande formulée poliment. Après tout, il serait vraiment dommage de laisser le vin sans qu’il soit bu.