Un premier 0-0 à l'Euro 2024 La France et les Pays-Bas se quittent sur un score nul et vierge

La France et les Pays-Bas se sont partagés l'enjeu lors de leur 2e match de groupe. Xavi Simons a bien cru ouvrir la marc pour les Oranje à la 69e, mais son but a finalement été refusé pour un hors-jeu. Avec ce match nul et vierge, l'Euro 2024 tient son premier 0-0.