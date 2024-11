La Suisse pourrait être obligée de verser 10 millions à l'UNRWA

La pétition «Pour le maintien du financement de la Suisse à l'UNRWA» demande le déblocage des 10 millions bloqués pour les réfugiés palestiniens. Photo: Anadolu via Getty Images

Une partie de la Suisse romande se réveille sous la pluie. Mais soyons optimistes: après la pluie vient le beau temps, non? Pour vous accompagner durant cette journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège des actus suisses qui vont compter ce jeudi 28 novembre. On y va!

1 Une initiative pour débloquer les fonds à l'UNRWA

La pétition «Pour le maintien du financement de la Suisse à l'UNRWA», munie de plus de 15'000 signatures, doit être remise à la Chancellerie fédérale jeudi à Berne. Elle demande le déblocage immédiat des 10 millions de francs retenus pour l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Le Conseil national avait soutenu en septembre une proposition pour suspendre les contributions à l'organisation. Le Conseil des Etats devait se prononcer en décembre, mais la commission préparatoire a reporté sa discussion souhaitant d'abord mener des auditions.

2 Les cyclistes taxés comme les automobilistes?

Après le «non» dimanche des Suisses à l'extension des autoroutes, l'Office fédéral des routes (OFROU) examine l'introduction d'une redevance pour les cyclistes, révèle jeudi Blick. L'objectif est d'élaborer des modèles pour un financement des infrastructures cyclables selon le principe du pollueur-payeur. Interrogé, un porte-parole de l'OFROU n'a pas précisé sous quelle forme une taxe sur les vélos serait réalisable, le projet n'ayant été lancé que récemment. «Une telle étude conduit à dresser les automobilistes contre les cyclistes», déclare dans le journal le président de Pro Velo Matthias Aebischer. Il demande l'arrêt du projet.

3 Les discussions sur le nucléaire iranien reprennent à Genève

Les discussions vendredi entre l'Iran, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni portant sur le programme nucléaire iranien auront lieu à Genève, révèle jeudi «Le Temps». Ces trois pays européens font partie des six Etats qui avaient négocié l'accord sur le programme nucléaire iranien (JCPOA), conclu en 2015 à Vienne et dont s'étaient retirés les Etats-Unis en 2018, sous la présidence de Donald Trump. Des échanges sur la situation régionale et internationale, y compris les questions de la Palestine et du Liban, sont également aux menus des discussions à Genève.

4 Les permanences médicales au bord du gouffre?

Les permanences médicales offrant un service d'urgence rencontrent de graves difficultés financières à la suite de deux décisions en été du Tribunal fédéral (TF) interdisant de facturer des taxes d'urgences, rapportent jeudi «Le Temps», «Le Courrier» et la «Tribune de Genève». Le TF permet désormais aux assureurs maladie de cesser de payer les taxes d'urgences facturées lors de consultations pressantes. Certaines caisses exigent de surcroît une rétrocession des montants encaissés ces cinq dernières années. Helsana a ainsi demandé le remboursement de plus de 327'000 francs à un centre d'urgence romand. Les quelque 80 pédiatres qui assurent les gardes dans les centres médicaux hors des Hôpitaux universitaires de Genève menacent de ne plus travailler à partir du 21 décembre. Ils ont lancé un préavis de grève.

5 Un congé familial discuté

Une large alliance présente jeudi une initiative pour un congé familial. Le texte a pour but d'encourager l'activité professionnelle, de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et de favoriser la cohésion entre toutes les générations. Les conditions-cadres pour les familles doivent être améliorées pour atteindre ces objectifs, estime l'alliance.