De la première semelle inspirée d’un poulpe à la réalité virtuelle, ASICS repousse les limites du sport depuis 1949. Son nom, acronyme de «Anima Sana In Corpore Sano» – un esprit sain dans un corps sain – reflète sa mission: accompagner les athlètes de tous les niveaux. Que vous soyez marathonien, champion olympique ou sportif du dimanche, les innovations d’ASICS révolutionnent la performance. Alliant précision technique et passion pour le mouvement, la marque ne cesse de réinventer le lien entre corps et esprit. Une histoire qui a commencé modestement… et qui continue de transformer le monde du sport.

1949: Kihachiro Onitsuka (dont vous trouverez la photo tout en haut de l'article) a un rêve: renforcer et inspirer la jeunesse à travers le sport. Son premier chef-d'œuvre? Une chaussure de basket dont la semelle est inspirée des ventouses d’un poulpe, offrant une adhérence inégalée sur le terrain. Avec cette idée, il pose les bases d’Onitsuka Tiger.

1951: Le marathonien japonais Shigeki Tanaka triomphe au légendaire marathon de Boston, chaussé d’Onitsuka Tiger, qui offrent maintien et légèreté. Son succès retentissant propulse la marque sur la scène internationale.

1953: Onitsuka Tiger collabore étroitement avec des marathoniens pour résoudre un problème qui touche les coureurs de fond du monde entier: les ampoules. Chaque test de chaussure rapproche les ingénieurs de la solution idéale. Finalement, un design innovant voit le jour, réduisant la pression sur les zones sensibles. Cette avancée ne se contente pas de ravir les coureurs, elle renforce également la réputation d’Onitsuka Tiger.

1959: Onitsuka Tiger présente la «Magic Runner» (image ci-dessus), une chaussure de course dotée d’un système de ventilation innovant, conçu pour prévenir la formation d’ampoules.

1964: Onitsuka Tiger célèbre une étape importante de son histoire: la marque entre à la bourse de Kōbe. Puis, peu après, elle est également introduite aux bourses d'Osaka et de Tokyo. Cette entrée sur les marchés ouvre de nouvelles portes, renforce la position d'Onitsuka Tiger et marque le début d'une expansion internationale encore plus importante.

1966: Onitsuka Tiger marque l’histoire avec la «Mexico Line». Pour la première fois, les célèbres rayures, qui deviendront plus tard emblématiques sous le nom de «ASICS Stripes», apparaissent sur le modèle «Mexico 66». Conçue pour les Jeux olympiques de Mexico en 1968, cette ligne associe une fonctionnalité innovante et un design intemporel. Rapidement adoptée par les athlètes, elle séduit également le grand public. Cette collection pose les bases du style distinctif qui définit ASICS encore aujourd’hui.

1976: Le coureur finlandais Lasse Virén remporte deux médailles d’or sur 5'000 et 10'000 mètres aux Jeux olympiques de Montréal, chaussé de modèles Onitsuka Tiger.

1977: Onitsuka Tiger (au milieu de l'image ci-dessus, Kihachiro Onitsuka) fusionne avec GTO Co. et JELENK Co. pour donner naissance à ASICS Corporation. Ce nouveau nom, inspiré du latin «Anima Sana In Corpore Sano», incarne la philosophie d’un esprit sain dans un corps sain. Cette fusion marque le début d’une nouvelle ère, établissant ASICS comme une marque innovante incontournable dans le domaine du sport.

1985: ASICS fonde l’Institute of Sport Science (ISS) à Kōbe. Son centre de recherche et développement est achevé en 1990. Des biomécaniciens y travaillent sur des produits innovants conçus pour maximiser les performances des athlètes. Grâce aux technologies de pointe et à des tests rigoureux, chaque détail est analysé afin d’améliorer le confort, la fonctionnalité et la performance des chaussures ASICS.

1986: Avec l’introduction de la technologie GEL™, ASICS révolutionne le monde des chaussures de sport. Cette innovation majeure transforme non seulement la manière dont les athlètes perçoivent l’amorti, mais elle redéfinit également les standards en matière de confort et de performance. Les inserts GEL™ absorbent efficacement les chocs et offrent un soutien inégalé, protégeant les articulations tout en garantissant une expérience de course et de mouvement plus fluide et agréable. Les athlètes du monde entier adoptent rapidement cette technologie, qui réduit la charge exercée sur le corps lors d’entraînements intensifs, diminue la fatigue et améliore ainsi les performances. Le GEL™ devient non seulement la signature d’ASICS, mais aussi le choix privilégié des sportifs en quête du parfait équilibre entre fonctionnalité et confort. Au fil des années, cette innovation devient la base de nombreuses autres avancées technologiques et demeure, encore aujourd’hui, le cœur du système d’amorti ASICS

1989: ASICS élargit sa gamme et lance pour la première fois des vêtements et des équipements outdoor. Avec cette étape, la marque s'adresse à un nouveau groupe cible.

1992: ASICS entre dans l’histoire en devenant le premier sponsor officiel de chaussures lors des Jeux olympiques de Barcelone. Ce partenariat renforce le lien entre ASICS et l’événement sportif le plus prestigieux au monde. Un moment marquant suit en 2004, lorsque le fondateur Kihachiro Onitsuka porte la flamme olympique sur 300 mètres à Athènes.

1993: L’introduction du GEL-KAYANO™ marque une avancée majeure pour la course de fond. Pour la première fois, ASICS associe des éléments de stabilité avancée à l’amorti supérieur de la technologie GEL™. Immédiatement adopté par les coureurs ambitieux et les joggeurs réguliers, ce modèle offre un confort inégalé et établit une nouvelle référence dans le développement des chaussures de course.

2002:ASICS relance la marque Onitsuka Tiger et la repositionne sur le segment lifestyle, tout mettant l’accent sur des designs rétro. Avec un équilibre parfait entre esthétique vintage et fonctionnalité moderne, la marque capte l’esprit de son époque. Un moment culte verra le jour en 2003: dans le film Kill Bill, Uma Thurman, incarnant Beatrix Kiddo, «la Mariée», porte des sneakers Onitsuka Tiger jaune et noir, en hommage à Bruce Lee. Cette scène élève ces chaussures au rang de symbole mondial du style et de la pop culture. Réinterprétées avec une touche contemporaine, ces icônes séduisent aussi bien les passionnés de mode que les amateurs de sneakers. Onitsuka Tiger s’impose ainsi définitivement comme une référence intemporelle de l’élégance et du style urbain.

2004: ASICS révolutionne l’industrie des chaussures de sport avec l’introduction de la technologie «Biomorphic Fit». Cette innovation permet à l’empeigne de la chaussure de s’adapter parfaitement aux mouvements naturels du pied, réduisant ainsi les points de pression tout en améliorant le confort et l’ajustement. Grâce à cette avancée, ASICS établit une nouvelle référence en matière de fonctionnalité et de confort, offrant aux athlètes du monde entier une expérience de course encore plus performante.

2006: ASICS lance le Impact Guidance System (IGS), une technologie qui favorise le mouvement naturel du pied et améliore la sensation de course. Associée à la technologie GEL™, elle permet une transition fluide entre amorti et stabilité, optimisant ainsi l’efficacité du coureur tout en réduisant les contraintes sur le corps.

2015: Le lancement de la ligne ASICS Tiger marque le retour des modèles emblématiques de la marque, combinés aux dernières avancées technologiques comme le GEL™. Cette fusion entre design iconique et innovation moderne élève le confort et la performance à un niveau supérieur.

2016: ASICS rachète l’application de fitness Runkeeper, renforçant ainsi sa présence dans le domaine du sport connecté.

2018: ASICS ouvre à Boston le «ASICS Creation Studio», un centre de design dédié au développement de produits innovants. Les designers et ingénieurs y collaborent pour associer les dernières avancées technologiques à un style avant-gardiste.

2024: ASICS entre dans l’ère du sport en réalité virtuelle avec VR-Sport DISC, une innovation qui allie technologie, amorti GEL™ et immersion numérique pour une expérience sportive sans précédent, pensée aussi bien pour les gamers que pour les athlètes.

2025: ASICS fait évoluer la technologie GEL™ vers un nouveau niveau de performance : grâce à l’utilisation de matériaux durables et de composants recyclés, l’amorti devient plus respectueux de l’environnement. Parallèlement, une nouvelle technologie d’amorti améliore le retour d’énergie à chaque foulée, offrant ainsi une expérience de course encore plus efficace. Avec cette avancée, ASICS allie innovation, performance et engagement écologique, le tout au service des athlètes et de l’avenir de la planète.