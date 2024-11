Photo: imago/CordonPress

AFP Agence France-Presse

La police espagnole a annoncé jeudi le démantèlement d'un réseau de trafic de stupéfiants qui acheminait du cannabis en Espagne depuis le Maroc grâce à des drones fabriqués en Ukraine, avec une autonomie de 50 km.

L'organisation criminelle a été démantelée à Algésiras, à l'extrême sud de l'Espagne et «se consacrait, apparemment, à l'introduction de haschisch (...) en provenance du Maroc à l'aide d'aéronefs sans pilote», a indiqué la police nationale dans un communiqué.

Ces appareils, qui pouvaient transporter jusqu'à 10 kilos de drogue par voyage, «étaient fabriqués en Ukraine et ensuite transportés par route jusqu'au sud du pays», ajoute le communiqué, faisant état de l'arrestation de dix personnes, dont sept ont été placées en détention provisoire.

Les autorités policières d'Ukraine et de Pologne ont collaboré

Selon la police, les drones, de grandes dimensions et de fabrication artisanale, permettaient aux mis en cause de «parcourir la distance entre le Maroc et l'Espagne en survolant les eaux du détroit (de Gibraltar), et de revenir après avoir largué la drogue dans le pays sans avoir besoin d'atterrir».

Les côtes nord de l'Afrique et sud de l'Europe ne sont séparées que d'environ 13 kilomètres par le détroit de Gibraltar, qui sépare la ville espagnole de Tarifa de Point Cires, au Maroc.

Lors de l'opération policière, trois engins ont été saisis, dont un en cours de fabrication, ainsi que des dispositifs pour leur contrôle à distance, des outils pour leur réparation et «d'importantes sommes d'argent liquide et de stupéfiants» qui auraient été introduits en Espagne par drone.

En raison de sa proximité géographique avec le Maroc, principal lieu de production, l'Espagne est la porte d'entrée de la majorité de la résine de cannabis vendue en Europe. En 2022, 324,7 tonnes de cannabis ont été saisis en Espagne, selon les dernières données annuelles officielles.