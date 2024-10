Faut-il vraiment refroidir les verres à vin au réfrigérateur?

Le vin tiède n’est pas du goût de tout le monde. Et pourtant, malgré une idée reçue, il ne sert à rien de refroidir les verres à vin au réfrigérateur. Voici pourquoi il s'agit même d'une très mauvaise idée.

Pour les vins, il vaut mieux miser sur le bon vieux seau à glace. Photo: Getty Images

Nicolas Greinacher

Zut, votre verre de rosé est de nouveau trop chaud. Pas étonnant quand on voit que le thermomètre dépasse les 30 degrés un peu partout en Europe. Sur les terrasses des bistrots, les jours de grande chaleur, la bière est souvent servie dans un verre pré-réfrigéré. Pourquoi ne ferait-on pas de même avec le vin?

C’est vrai, les verres à bière passés au réfrigérateur permettent de conserver la bière plus longtemps au frais quand il fait chaud à l’extérieur. Il faut environ 90 minutes pour refroidir un verre à bière de quatre millimètres d’épaisseur et d’un demi-litre au réfrigérateur.

Les verres à vin désavantagés par leur épaisseur

Les verres à vin, eux, sont nettement moins épais. Autrement dit, ils se refroidissent plus rapidement au réfrigérateur, mais perdent également plus vite le froid une fois exposés à la chaleur. Sans compter que le fait de placer les verres à vin dans le réfrigérateur et de les en sortir augmente le risque de casse.

Que faire, alors, pour assouvir son envie d’un verre de rosé bien frais sous une chaleur torride? C’est simple: faites confiance au bon vieux seau à glace pour garder votre bouteille au frais et ne remplissez pas trop les verres pour éviter que le vin ne se réchauffe trop vite.

Important: s’il est seulement rempli de glace, le seau à glace refroidira la bouteille de vin beaucoup moins vite qu’avec un peu d’eau. Remplissez le seau aux trois quarts avec un mélange à moitié d’eau froide et à moitié de glaçons. Plongez ensuite la bouteille dans le seau à glace et attendez une vingtaine de minutes que le vin soit à bonne température.