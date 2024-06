Tarte tatin à la tomate

Étape 2 / 5

Dans un moule à tarte, disposez les tomates cerise et les gousses d'ail en chemise. Arrosez d'huile d'olive et d'une pincée de sel et disposez les tiges de thym. Ajoutez aussi le sucre ici, si nécessaire. Mélangez avec les mains. Faites rôtir au four pendant 30 minutes.