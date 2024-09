Tacos au bœuf, mayo au wasabi

Étape 3 / 7

Taillez le chou chinois en petits morceaux fins, et placez-le dans un saladier. Ajoutez le vinaigre, l'huile de sésame, le piment, du sel et du poivre, mélangez avec les mains et goûtez, en ajustant si nécessaire (n'hésitez pas à malaxer un peu le chou pour l'assouplir)é