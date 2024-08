Soupe froide à l'ail et aux amandes (ajoblanco)

Étape 1 / 4

Préchauffez le four à 190°C et placez la grille au centre. Coupez horizontalement la partie supérieure du bulbe d’ail pour exposer toutes les gousses. Versez un filet d’huile d’olive sur les gousses exposées, puis emballez-les dans du papier d’aluminium. Faites cuire au four pendant environ 45 minutes, ou jusqu’à ce que les gousses d’ail aient la consistance du beurre.