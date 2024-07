Smashed potatoes, mayo au lard croustillant

Ces pommes de terres cuites au four sont parfaites en accompagnement d'un barbecue. Pas de stress, elles peuvent être préparées en avance et sont accompagnées d’une délicieuse mayonnaise au lard (préférez une mayonnaise maison) et aux oignons confits.

Petit conseil : optez pour des pommes de terre à chair ferme et si possible de petit calibre comme les grenailles ou agatha, vous obtiendrez une meilleure tenue et une texture croustillante.